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Bustinduy anuncia que volverá a llevar "cuanto antes" el decreto de alquileres al Congreso

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Barcelona, 30 may (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este sábado que volverá a llevar "cuanto antes" al Congreso de los Diputados el decreto para la prórroga de los contratos de alquiler y la regulación de los precios con el objetivo de "frenar la maquinaria rentista".

Así lo ha asegurado Bustinduy durante su intervención en un acto político de Sumar, Comuns, IU y Más Madrid celebrado en Barcelona, en el que se han reivindicado como un bloque de izquierdas "limpio" ante la corrupción que salpica al resto de partidos.

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El titular de Derechos Sociales, de Sumar, ha justificado la urgencia de la medida para impedir que las familias pierdan ingresos frente a fondos buitre y de inversión que, según ha denunciado, "ni siquiera pagan impuestos aquí" y extraen la riqueza del país.

"Lo vamos a conseguir", ha manifestado el ministro, que ha pedido a la izquierda recordar "lo que hacemos y por qué lo hacemos".

En el mismo encuentro, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha respaldado la iniciativa, vinculando de forma directa la emergencia habitacional con la salud pública.

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Ha alertado de que la vulnerabilidad residencial se ha convertido en el "principal determinante social" que impacta hoy en el bienestar de la ciudadanía, pues el 40 % de las familias españolas vive actualmente con "angustia" el pago de su residencia. EFE

dic/gx/jlp

(vídeo) (foto) (audio)

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EFE

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