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Raúl Fernández vence la 'sprint'; las 'pole position' para Bezzecchi, González y Almansa

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El español Raúl Fernández se adjudicó la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Italia de MotoGP, en el circuito de Mugello, en donde lograron las 'pole position' de sus categorías el italiano Marco Bezzecchi y los españoles Manuel González y David Almansa.

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Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que junto a Jorge Martín (Aprilia RS-GP) fueron los únicos que optaron por el neumático intermedio en la rueda trasera, dominó la prueba de principio a fin, aunque el más rápido en llegar a la curva de final de recta, la de San Donato, fue otro español, el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Pero Marc Márquez no pudo aguantar en el liderato demasiado tiempo, superado primero por Raúl Fernández y Jorge Martín, quienes poco a poco se fueron escapando de todos sus rivales, y poco después por el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que se consolidó en la tercera plaza a lo largo de las once vueltas de carrera.

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Unas vueltas más tarde fue el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien superó a Marc Márquez, para consolidarse ambos en sus respectivas posiciones, cuarto y quinto, a pesar de que en las vueltas finales se les fue acercando, pero sin llegar a alcanzarlos, el también español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Apenas hubo tres abandonos en esta prueba 'sprint', dos de ellos por caída, los italianos Enea Bastianini (KTM RC 16) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), y el español Joan Mir (Honda RC 213 V), en su caso por problemas técnicos.

En el capítulo de 'pole position', la jornada comenzó con el récord absoluto del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien se convirtió en el primer y único piloto en rodar por debajo del minuto y 44 segundos en los 5.245 metros del trazado de la Toscana italiana.

Bezzecchi estableció un nuevo récord con un registro de 1:43.921 con el que batió la anterior plusmarca, establecida en 2025 por el español Marc Márquez, en 1:44.169.

El piloto de Aprilia -fábrica que puso a tres de sus pilotos en la primera línea de salida, junto con los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín-, suma su undécima 'pole position' en la categoría de MotoGP.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que reaparecía tras ser intervenido quirúrgicamente de su fractura del quinto metacarpiano del pie derecho y la extracción de un tornillo del hombro de ese mismo lado, acabó la clasificación en la cuarta posición, segunda línea de la formación de salida.

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), logró su primera 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto en Moto2, en la que es su novena 'pole', con un tiempo de 1:48.474.

Con ese tiempo batió en casi tres décimas de segundo el anterior récord, que por la mañana había establecido su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó octavo la segunda clasificación, con 1:48.717.

Nadie pudo batir el registro del líder del mundial, que se adjudicó la 'pole' por delante del checo Filip Salac (Kalex) y del también español Alex Escrig (Forward), quien logró su mejor tiempo 'a rebufo' del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), quien en esa vuelta se fue por los suelos en la curva diez y se tuvo que conformar con el decimosexto lugar.

En Moto3, fue el español David Almansa (KTM) quien logró la 'pole position' en unas clasificaciones que estuvieron plagadas de numerosos errores de pilotos y equipos.

Almansa rodó en 1:54.862, mientras que muchos pilotos y equipos, tanto en la primera como en la segunda clasificación, calcularon mal el momento de hacer la última salida a pista y vieron bandera de cuadros sin poder hacer una última vuelta rápida.

Ese fue el caso, entre otros muchos, del líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), que acabó relegado a la decimoquinta posición, quinta línea de la formación de salida italiana.

La primera línea fue para David Almansa por delante del malasio Hakim Danish (KTM) y del australiano Joel Kelso (KTM). EFE

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EFE

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