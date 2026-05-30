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Interceptados 117 inmigrantes a bordo de siete pateras en las últimas horas en Baleares

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(Actualiza la NA6080 con un cuatro nuevas pateras llegadas a Baleares este sábado con un total de 59 personas a bordo)

Ibiza/Palma, 30 may (EFE).- Siete pateras con un total de 117 personas a bordo han sido interceptadas en las últimas horas, entre la tarde del viernes y este sábado, en las costas de Baleares: una en Ibiza, cuatro en Formentera y dos en Cabrera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

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En total, 91 personas fueron localizadas el viernes en aguas de Baleares tras la llegada de seis embarcaciones, a las que se suman 90 inmigrantes más este sábado sobre otros cinco barcos.

En total, las costas de Baleares han registrado desde el viernes un total 181 inmigrantes a bordo de 11 embarcaciones.

La primera patera de este sábado se ha registrado a las 05:40 horas con cinco personas de origen magrebí a bordo, localizada por la Guardia Civil de Formentera y de Sant Josep en la línea de costa en la zona de Es Copinyar de Formentera.

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Otra se ha interceptado a las 6:50 horas, cuando efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) han localizado a 31 inmigrantes de origen subsahariano en línea de costa de la zona del Faro de n’Ensiola de Cabrera.

A las 7:30 y a las 9:30 horas, respectivamente, se han registrado dos nuevas pateras con un total de 30 inmigrantes magrebíes a bordo, 15 en cada embarcación, en las costas de la pitiusa menor: una en Sant Francesc y otra en la zona de Es Copinyar.

Entre tanto, a las 08:40 horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 24 magrebíes a bordo de una patera localizada a 9 millas al sur de la isla de Cabrera.

A estas pateras se suman otras dos localizadas por la tarde del viernes, la primera de las cuales, localizada por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil a 16 millas al sur de Formentera con 17 inmigrantes magrebíes a bordo.

Le siguió otra a las 21:20 horas, cuando agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Eulària interceptaron a otras diez personas, también magrebíes, que habían alcanzado la costa en la zona de Cala Olivera, en Ibiza.

Estas embarcaciones se suman a otras previas interceptadas durante el viernes, día con un cómputo final de 91 personas localizadas a bordo de seis embarcaciones con inmigrantes irregulares a bordo.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.943 migrantes a bordo de 101 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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EFE

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