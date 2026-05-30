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'Mi padre es un Millennial', el libro que cuenta a la generación Alfa la vida sin el móvil

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Loli Benlloch

València, 30 may (EFE).- Quienes fueron adolescentes entre los años 90 y principios de los 2000 no tenían móviles ni Internet pero sí videoconsola, discman y tardes en los recreativos, una vida que Jorge Morcillo refleja en 'Mi padre es un Millennial', una novela juvenil dirigida a los chavales actuales -la generación Alfa- para intentar acercar a padres e hijos.

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Morcillo (València, 1986) es un profesor de instituto de Lengua Castellana y Literatura que explica a EFE que ha querido mostrar cómo se relacionan los nacidos "en un momento totalmente analógico, con vídeos VHS, ordenadores sin acceso a Internet" y que en la adolescencia empezaron a ser "algo digitales", con los nativos digitales absolutos.

Son dos generaciones que vienen "de galaxias tecnológicas diferentes", destaca el autor, quien señala que tiene alumnos que le dicen eso de "mi padre no me entiende", por lo que con este libro, publicado por la editorial Erizo Blanco con ilustraciones de Carlos Mercé, busca que los niños conozcan a sus progenitores y así "los entiendan un poquito más".

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Los padres de sus alumnos son 'Millennials', como Morcillo, quien a veces les habla a los chavales de su adolescencia, cuando iba a los recreativos a jugar con el dinero de la paga tras hacer cola en las máquinas, o a la biblioteca para los trabajos escolares, porque no había Internet ni IA, o a casa de un amigo a jugar a la videoconsola.

También les cuenta la diferencia a la hora de escuchar música: ahora con Spotify en el móvil acceden a todas las canciones que quieran, aunque "se frustran si no está la última de Bad Bunny", mientras que hace tres décadas "tenías el discman, con 2 o 3 discos que escuchabas en el autobús de camino a clase, pero si pillaba un bache se rayaba".

"Y lo mejor de todo, que nunca lo entienden: quedabas sin tener móvil ni guasap para echar un partido y aparecías directamente", rememora entre risas. Si alguien faltaba, "al día siguiente ya ajustabas cuentas", o llamabas por teléfono a su casa, con el riesgo de que se pusieran su madre "y menuda vergüenza", señala Morcillo.

'Mi padre es un Millennial' narra la historia de un chaval de 14 años que cree que su padre no le comprende y que aprovecha un trabajo del instituto para conocer cómo fue la adolescencia e intentar averiguar qué es lo que les separa tanto.

La novela surgió de una clase, en la que Morcillo llevó a sus alumnos de la ESO canciones que le gustan para analizarlas, como 'Rosas' de La Oreja de Van Gogh o 'La flaca' de Jarabe de Palo, y descubrió que se las sabían, según le explicaron porque sus padres las ponían en casa o en el coche.

Se le ocurrió entonces escribir sobre la relación entre ambas generaciones, en las que "no hay mucha comunicación ni entendimiento", y sobre sus diferencias culturales, a partir de sus experiencias en el instituto, como los problemas con los móviles, y de las vivencias de amigos que son padres.

Aunque el libro está enfocado a quienes cursan el primer ciclo de la ESO, este profesor asegura que muchos adultos lo han leído y "les ha encantado", porque les ha hecho "conectar mucho con su niñez y juventud", y recomienda también un "lectura acompañada" entre padres e hijos, para poder comentar la historia.

"Somos de universos tecnológicos diferentes y eso se nota mucho a la hora de entendernos", afirma Morcillo, quien no obstante considera que, aunque los problemas que tienen las generaciones son diferentes, las soluciones son "las de siempre", y consisten en que "el amor y el entendimiento te llevan al buen camino". EFE

(foto)

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EFE

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