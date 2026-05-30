Villalibre: El ascenso será más real cuando empiece la pretemporada y veamos el calendario

Celia Agüero Pereda

Santander, 30 may (EFE).- La euforia sigue muy presente en Santander después de que el Racing certificara su regreso a Primera, pero dentro del vestuario todavía cuesta poner en perspectiva todo lo conseguido, y así lo reconoce Asier Villalibre, que cree que "el ascenso será más real cuando empiece la pretemporada y se vea el calendario".

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En una entrevista con EFE, 'El Búfalo' reconoce que sigue viviendo estos días con intensidad y la sensación todavía es extraña después de tantas emociones concentradas en apenas dos semanas.

"Lo consigues, pero todavía quedan jornadas y sigues metido en la dinámica de competición", asegura Villalibre, convencido de que será en cuanto el equipo vuelva al trabajo en verano cuando la nueva realidad termine de asentarse dentro del vestuario.

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El delantero vasco, una de las figuras del Racing esta temporada a pesar de estar meses de baja, reconoce que desde su llegada a Santander encontró un proyecto en el que creyó desde el primer momento, en un club que ha tenido la capacidad y que ha demostrado cómo levantarse después de temporadas difíciles.

"Este equipo ha tenido mucha resiliencia", resume el delantero al analizar el camino recorrido por el Racing hasta alcanzar la máxima categoría.

Recuerda que, aunque él solo ha vivido desde dentro esta última temporada, ha podido comprobar de primera mano todo lo que representa el club en Cantabria y lo que arrastra detrás este ascenso.

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El ascenso es el resultado de una construcción que viene de atrás y de un bloque que ha ido creciendo temporada tras temporada hasta encontrar el premio definitivo, subraya Villalibre.

También destaca al técnico verdiblanco, José Alberto López, al que define como un entrenador muy claro en su mensaje y muy centrado en mantener el nivel competitivo diario.

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"El fútbol de élite es competir todos los días. Entrenamos compitiendo entre nosotros y esa rivalidad sana hace que el equipo crezca", afirma.

Esa competitividad, sumada a una propuesta ofensiva muy reconocible durante toda la temporada, ha llevado al Racing hasta Primera División y el delantero deja claro que el objetivo es no renunciar a ello ahora que el nivel de exigencia será mayor.

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"Es mucho mejor subir a Primera con una idea clara que llegar pensando solo en salvarte de cualquier manera", asegura.

Otro de los aspectos que más destaca Villalibre es el papel de la afición racinguista durante toda la temporada, con un Sardinero que ha acompañado al equipo con llenos y un ambiente constante de ilusión.

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"Nos hace sentir más fuertes y nos hace ver que peleamos por más gente, que no somos solo nosotros", señala.

Esa conexión se hizo especialmente visible en el día del ascenso donde, entre celebraciones, abrazos y el ambiente que se vivió en El Sardinero, Villalibre reconoce que uno de los recuerdos que más guarda es el abrazo con sus hermanos en la zona del túnel de vestuarios.

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Un instante que, asegura, le ayudó a entender la dimensión real de todo lo que acababa de conseguir el Racing.

Con el regreso del club a Primera División cada vez más cerca, Villalibre prefiere mirar al futuro con tranquilidad y sin fijarse objetivos personales de cifras.

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Aunque, entre los escenarios que ya aparecen en el horizonte la próxima temporada, el jugador verdiblanco tiene uno marcado de manera especial: el Athletic de Bilbao y regresar a San Mamés con la camiseta del Racing.

"Siempre me hace ilusión jugar contra el Athletic y volver a San Mamés. Es un sitio especial para mi. Yo soy de allí, he crecido y es algo impresionante", explica el delantero, que conoce bien el estadio bilbaíno y que asegura que regresar con la camiseta verdiblanca será un momento especial dentro de una temporada que devolverá al Racing a la máxima categoría. EFE

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