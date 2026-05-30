Espana agencias

Villalibre: El ascenso será más real cuando empiece la pretemporada y veamos el calendario

Guardar
Google icon

Celia Agüero Pereda

Santander, 30 may (EFE).- La euforia sigue muy presente en Santander después de que el Racing certificara su regreso a Primera, pero dentro del vestuario todavía cuesta poner en perspectiva todo lo conseguido, y así lo reconoce Asier Villalibre, que cree que "el ascenso será más real cuando empiece la pretemporada y se vea el calendario".

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, 'El Búfalo' reconoce que sigue viviendo estos días con intensidad y la sensación todavía es extraña después de tantas emociones concentradas en apenas dos semanas.

"Lo consigues, pero todavía quedan jornadas y sigues metido en la dinámica de competición", asegura Villalibre, convencido de que será en cuanto el equipo vuelva al trabajo en verano cuando la nueva realidad termine de asentarse dentro del vestuario.

PUBLICIDAD

El delantero vasco, una de las figuras del Racing esta temporada a pesar de estar meses de baja, reconoce que desde su llegada a Santander encontró un proyecto en el que creyó desde el primer momento, en un club que ha tenido la capacidad y que ha demostrado cómo levantarse después de temporadas difíciles.

"Este equipo ha tenido mucha resiliencia", resume el delantero al analizar el camino recorrido por el Racing hasta alcanzar la máxima categoría.

Recuerda que, aunque él solo ha vivido desde dentro esta última temporada, ha podido comprobar de primera mano todo lo que representa el club en Cantabria y lo que arrastra detrás este ascenso.

El ascenso es el resultado de una construcción que viene de atrás y de un bloque que ha ido creciendo temporada tras temporada hasta encontrar el premio definitivo, subraya Villalibre.

También destaca al técnico verdiblanco, José Alberto López, al que define como un entrenador muy claro en su mensaje y muy centrado en mantener el nivel competitivo diario.

"El fútbol de élite es competir todos los días. Entrenamos compitiendo entre nosotros y esa rivalidad sana hace que el equipo crezca", afirma.

Esa competitividad, sumada a una propuesta ofensiva muy reconocible durante toda la temporada, ha llevado al Racing hasta Primera División y el delantero deja claro que el objetivo es no renunciar a ello ahora que el nivel de exigencia será mayor.

"Es mucho mejor subir a Primera con una idea clara que llegar pensando solo en salvarte de cualquier manera", asegura.

Otro de los aspectos que más destaca Villalibre es el papel de la afición racinguista durante toda la temporada, con un Sardinero que ha acompañado al equipo con llenos y un ambiente constante de ilusión.

"Nos hace sentir más fuertes y nos hace ver que peleamos por más gente, que no somos solo nosotros", señala.

Esa conexión se hizo especialmente visible en el día del ascenso donde, entre celebraciones, abrazos y el ambiente que se vivió en El Sardinero, Villalibre reconoce que uno de los recuerdos que más guarda es el abrazo con sus hermanos en la zona del túnel de vestuarios.

Un instante que, asegura, le ayudó a entender la dimensión real de todo lo que acababa de conseguir el Racing.

Con el regreso del club a Primera División cada vez más cerca, Villalibre prefiere mirar al futuro con tranquilidad y sin fijarse objetivos personales de cifras.

Aunque, entre los escenarios que ya aparecen en el horizonte la próxima temporada, el jugador verdiblanco tiene uno marcado de manera especial: el Athletic de Bilbao y regresar a San Mamés con la camiseta del Racing.

"Siempre me hace ilusión jugar contra el Athletic y volver a San Mamés. Es un sitio especial para mi. Yo soy de allí, he crecido y es algo impresionante", explica el delantero, que conoce bien el estadio bilbaíno y que asegura que regresar con la camiseta verdiblanca será un momento especial dentro de una temporada que devolverá al Racing a la máxima categoría. EFE

ca/mg/fc

(Foto)(Vídeo)(Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El acuerdo presupuestario de Baleares cumple un año con el PP dándolo por cumplido y Vox exigiendo llegar hasta el final

El acuerdo presupuestario de Baleares cumple un año con el PP dándolo por cumplido y Vox exigiendo llegar hasta el final

Cincuenta años del discurso de Juan Carlos I en Washington que abrió la puerta a la "democracia"

Cincuenta años del discurso de Juan Carlos I en Washington que abrió la puerta a la "democracia"

El opositor José Daniel Ferrer ve al Gobierno "cómplice" del castrismo y pide a la UE ponerse ya del lado de los cubanos

El opositor José Daniel Ferrer ve al Gobierno "cómplice" del castrismo y pide a la UE ponerse ya del lado de los cubanos

León XIV, el tercer papa que visita España tras Juan Pablo II y Benedicto XVI

Infobae

Más empleo y más rápido, la Formación Profesional gana terreno entre los jóvenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

ECONOMÍA

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

DEPORTES

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”