Karlstrom: "Jefferson Pérez es una inspiración"

David Ramiro
Madrid, 30 may (EFE).- El sueco Perseus Karlstrom, vigente campeón de Europa y subcampeón del mundo de marcha en 2023, desvela a EFE el trabajo que está haciendo con el objetivo de conseguir la ansiada medalla olímpica dentro de dos años en Los Ángeles y cita al ecuatoriano Jefferson Pérez, con el que coincide en Madrid, como "una inspiración" en su deporte.
Karlstrom (Eskilstuna, Suecia; 1990) es, a sus 36 años, una de las grandes referencias de la marcha mundial. Ha sido cuatro veces campeón nacional, ha subido dos veces al podio en Europeos (oro y plata), cuatro en Mundiales (una plata y tres bronces) y dos en Copas del Mundo (dos oros). Su ambición es completar el palmarés con una presea en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, para los que se está preparando.
De momento, su reto más inminente es competir en el Gran Premio Internacional Madrid Marcha, en el que ya ganó en 2022 en la primera edición.
P: ¿Qué tal se encuentra?
R: Me perdí el Mundial por equipos de Brasil por enfermedad. Luego tuve otra infección. Casi todo abril estuve fuera con antibióticos y estoy buscando sensaciones para ver cómo respira mi cuerpo. Estuve bastante mejor en Rio Maior hace dos semanas, donde gané. Aquí los entrenamientos han sido buenos y malos. La sensación ahora es mejor.
P: Está en Madrid para el Gran Premio Internacional de Marcha. Ha coincidido con Jefferson Pérez, una de las leyendas de este deporte. ¿Qué siente?
R: Nunca he hablado o estado tan cerca de él como ahora. Lo vi por la tele en su día. Es completamente increíble lo que ha logrado porque sé lo difícil que es estar día a día a ese nivel. Es una inspiración tenerle ahora con nosotros en Madrid, donde la marcha española siempre ha sido un referente mundial. Competir aquí es una de las cosas que más me gusta cada año.
P: Habla bien español. ¿Dónde lo ha aprendido?
R: En México, en concentraciones. Los últimos años, desde 2010, voy de concentración durante el invierno. Busco compañía y condiciones buenas para entrenar. La capital está en altura.
P: ¿Ha entrenado en España en Sierra Nevada?
R: No, nunca he entrenado ahí, y no me gustaría tampoco porque como es un cerro, hay quinientos metros planos nada más, y hay mucha subida y bajada. Hay mejores sitios para ir si busco altura.
P: Este año supongo que el objetivo será el Europeo de Birmingham. ¿Qué perspectivas tiene?
R: Hasta finales de marzo, cuando enfermé, eran muy buenas. Estaba fuerte para pelear la Copa del Mundo. Ahora estoy volviendo y me siento capaz de volver a pelear por el podio. Mi meta principal es hacer el maratón, entonces me estoy enfocando en hacer más fondo y más kilómetros a 4:10 y 4:30 para hacer mejor la distancia. No busco tanto velocidad ahora.
P: A medio plazo, en solo dos años, están los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Cuánto tiempo es en su cabeza?
R: Los dos años desde París han pasado muy rápido y creo que va a pasar lo mismo. Hay que hacer siempre bien las cosas y pensar en el futuro, porque después de Birmingham, en agosto, en cuanto empiece la temporada, ya casi estamos en esos Juegos, aunque el año que viene haya Mundial.
P: ¿Cómo ha vivido los continuos cambios de distancias de World Athletics?
R: No necesariamente estoy en contra de los cambios, pero los cambios han llegado muy rápido, de casi unos meses a otros. Eso ha sido lo malo. Es difícil y muy malo lo que ha ocurrido porque muchos atletas se han quedado fuera. Prácticamente toda la generación de 50 km no se hubieran retirado si hubieran sabido que habría un maratón pero no podían hacer medio maratón o los 20k. Eso es triste.
P: ¿Por qué es marchador?, ¿es cuestión de familia?
R: Mis padres hacían marcha pero yo de pequeño hice muchos deportes. Mi mamá me llevó a probar marcha con siete años y me gustó mucho. Por eso seguimos. A mis hermanos pequeños no les gustó, por ejemplo.
P: ¿Está muy implantada la marcha en Suecia?
R: Ahora no. Tuvimos una federación de marcha y después la de atletismo hasta 2023. Antes había muchos marchadores pero a partir de los años noventa se retiró un señor que estaba reclutando y la federación decidió no hacer más por reclutar gente. Después, a partir de 2023, la federación de atletismo está creciendo otra vez. No voy a decir que haya mucha cantera pero sí hay unos cuantos niños hasta trece años, por lo que hasta dentro de unos años no tendremos juveniles.
P: ¿Cómo cree que influye su figura en el crecimiento de la marcha en Suecia?
R: Estoy muy reconocido en mi país y muchos niños quieren probar la marcha por eso pero antes no había forma porque no había clubes y la federación no hizo esfuerzos por probar nada. Ahora va mejor pero tardará unos años en ver como se está produciendo el cambio. EFE
