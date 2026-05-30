Marisol Donis recopila las historias de mujeres en manicomios: "Las querían sin voluntad"

Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 30 may (EFE).- Cientos de mujeres sanas encerradas a lo largo de la historia en manicomios protagonizan la última obra de la escritora y criminóloga Marisol Donis, "Mujeres grises sobre fondo negro", una realidad que nace de una alianza entre médicos, psiquiatras y familiares para "corregir los actos de rebeldía", según ha explicado a EFE la autora.

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La obra se ha gestado en dos momentos claves, en primer lugar, en una exposición de fotografías en Santiago de Compostela, donde la autora descubrió con sorpresa la realidad de cientos de mujeres abandonadas y castigadas por sus familiares en manicomios.

Y, más adelante, en la relectura del libro "Mujer de rojo sobre fondo gris", de Miguel Delibes, que inspiró el título de la obra y en el que la arropada protagonista se contrapone a las mujeres de la obra de Donis, a quienes describe como "grises y con el fondo negrísimo, porque no las quiere nadie".

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El libro retorna así a Valladolid, la ciudad de Delibes, una de sus principales fuentes de inspiración e información, donde será presentado este sábado en su 59ª edición de la Feria del Libro.

Leer a Zola o ver postales "con picardías" eran algunos de los motivos por los que las mujeres narradas por Donis terminaban encerradas en cualquiera de los manicomios distribuidos por Europa entre el siglo XIX y 1930, acusadas de principio de 'locura' y, con mucha frecuencia, de histeria.

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"Se estaba haciendo una especie de crimen perfecto", describe la autora, a quien sus conocimientos de criminología han servido para entender cientos de expedientes acumulados en archivos históricos, en los que se describe cómo los tratamientos con bromuros y el encierro conducían a las mujeres, sin diagnósticos de enfermedad contrastados, a la locura.

Entre las historias recopiladas por Donis se incluyen mujeres de escasos recursos, pero también figuras históricas como la pintora vallisoletana Ángeles Santos o la hija del escritor francés Víctor Hugo.

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"Era un padre que quiere quitársela de encima, una madre que mira para otro lado, un hermano que quiere heredar las tierras", explica Donis, quien analiza que la tónica común son mujeres que se salían del "rol tradicional" que se les asignaba.

Las mujeres víctimas y las mujeres asesinas han estado en el foco de toda la obra de la escritora y criminóloga, pero Donis confiesa que le ha costado finalizar su último libro.

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"He sufrido horrores con algunos casos, me daba una pena tan grande, porque las respuestas eran muy coherentes, se notaba que no estaban locas", afirma Donis, quien explica que, como algunos médicos, no ha podido evitar llevarse los problemas de sus pacientes a casa.

Entre las duras realidades descritas en la obra, no obstante, se encuentran también historias de solidaridad entre las mujeres encerradas o intentos de fuga que, según la autora, demuestran la rebeldía todavía presente en sus protagonistas.

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Prueba de ello, afirma Donis, es la pervivencia de los escritos, cartas y cuadros desarrolladas por muchas de las mujeres encerradas, productos que han permitido a la autora dar forma a su libro y cuya memoria ayudará, según Donis, a que historias como estas no vuelvan a repetirse. EFE