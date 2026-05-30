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Toni Ulled convierte en cuento la vida de J.A. Bayona: "Debemos perseguir nuestros sueños"

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 Lara Malvesí

Barcelona, 30 may (EFE).- El periodista cultural Toni Ulled ha convertido la vida de película del cineasta Juan Antonio Bayona en un cuento infantil que quiere animar a los niños a "atreverse a soñar" y "seguir su intuición", tal y como ha contado el autor en una entrevista con EFE.

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"La moraleja sería que si quieres, si de verdad te lo propones, puedes hacer lo que quieras, puedes volar. Este cuento se puede resumir en la historia de un niño que nació en un barrio muy humilde de Barcelona, 'la Trini', y ha acabado rodando 'Jurassic World' con Steven Spielberg", cuenta Ulled.

'J.A. Bayona. El niño que quería volar', editado en castellano y en catalán por la editorial Libre Albedrío e ilustrado por Sol Ruiz, parte de la imaginación del propio Ulled, a quien, cuando le encargaron escribir un libro infantil sobre cine, tuvo claro que debía dedicárselo al director de 'El orfanato' y 'Un monstruo viene a verme'.

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"Pensé en Jota. Lo conocí hace muchos años, cuando dirigía la revista de cine Fotogramas, y siempre he pensado que, además de ser un súper cineasta, Jota es una persona con unos valores muy claros y ejemplares", ha contado.

Ulled llamó de hecho a Bayona para contarle la idea: "Le dije si le parecía bien que hiciéramos un libro sobre su vida, se quedó callado, le dije que era para niños, y ahí inmediatamente me dijo: Adelante".

Aunque el cuento repasa la filmografía de Bayona, en el libro no solo se habla de películas.

"Sobre todo y ante todo es un relato de aventuras que destaca consejos de vida, lecciones de supervivencia para niños que van a ser adultos, para padres que creen en el ser humano, en el otro, en el cariño y en que, si queremos, podemos volar", resume Ulled.

Este libro infantil también habla de la familia, el trabajo en equipo, la tremenda importancia de la educación y la cultura, los amigos, el tesón, el esfuerzo, etc. "Y también sobre creer en uno mismo, seguir tu intuición, ese concepto tan difícil de explicar, tan intenso y a veces obsesivo, y tan clave en Jota como cineasta", ha añadido el autor.

Entre otros episodios de su vida, se cuenta su persistencia para hacerse pasar por periodista para poder estar presente en un rodaje en Barcelona cuando era casi adolescente o la amistad que desarrolló en el festival de cine de Sitges con Guillermo del Toro, quien le ayudaría a convertir 'El orfanato' en realidad.

Una de las aportaciones que quiere hacer el libro, ha dicho, es mostrar a los niños que "más allá de las pantallas" existe un mundo dentro de uno mismo.

"Al final esta es la biografía de un director de cine con un enorme talento, pero sobre todo es un pequeño mapa para padres que quieran hablar con sus hijos sobre temas que nos hacen más humanos", ha explicado.

J.A. Bayona, que se encuentra rodando 'A sangre y fuego', basada en el libro de Manuel Chaves Nogales sobre la guerra civil española, es también director de 'Lo imposible' y 'La sociedad de la nieve, que le valió una nominación al Oscar a Mejor película internacional.

Toni Ulled, que dirigió Fotogramas durante 15 años, es el actual coordinador de los Premios Goya de la Academia de Cine Español.

Este es su segundo libro infantil tras 'El lenguaje de los pájaros, también publicado por Libre Albedrío y con ilustraciones de Ignasi Font. EFE

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