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Las Palmas, obligada a ganar en la fiesta del Deportivo

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A Coruña/Las Palmas, 30 may (EFE).- La UD Las Palmas buscará certificar su billete para la promoción de ascenso a LaLiga en Riazor, donde le espera un Deportivo todavía de resaca por la larga celebración del ansiado regreso a la máxima categoría y que aspira a pelear por la primera plaza de la clasificación.

“Nos jugamos algo muy importante y tenemos que hacerlo notar en el terreno de juego”, apuntó el entrenador del equipo canario, Luis García, quien espera que su equipo imponga esa necesidad ante un rival que aún puede ser campeón de Liga, pero necesita ganar y que no puntúe el Racing ante el Cádiz en El Sardinero.

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La alineación de Antonio Hidalgo es una incógnita. Su equipo apenas realizó tres sesiones de entrenamiento desde que el pasado domingo cerró el ascenso en el José Zorrilla de Valladolid.

Alti, uno de los indiscutibles en su once desde su llegada en el mercado invernal, es baja por sanción, mientras que Yeremay podría tener descanso al seguir arrastrando molestias de pubis.

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El preparador deportivista, además, podría dar minutos a muchos de los jugadores que se despedirán de Riazor, caso del lateral Sergio Escudero o los atacantes Cristian Herrera y Stoichkov.

Para la UD Las Palmas el partido es clave ya tiene la obligación de ganar para asegurar su billete para las eliminatorias de ascenso.

El inesperado traspié de la pasada jornada en Gran Canaria ante el descendido Real Zaragoza (1-1) impidió al conjunto isleño garantizarse una plaza en el 'play-off', con el consiguiente riesgo que supone jugarse todo a una carta en el último partido de la temporada regular.

Si Las Palmas no consiguiera sumar los tres puntos en el feudo gallego dependería de los resultados que obtengan principalmente Castellón y Burgos, con la posibilidad de quedar fuera de la promoción y, con ello, terminar el campeonato 2025-2026 de forma prematura.

El entrenador del equipo amarillo, Luis García, tendrá las seis bajas de larga duración que viene arrastrando desde tiempo atrás: Viti Rozada, Sergio Barcia, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez, Jeremía Recoba y Ale García.

· Alineaciones probables:

Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro, Comas, Barcia, Escudero; Cristian Herrera, Riki o Gragera, Mario Soriano, Luismi Cruz; Stoichkov y Zakaria.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Pedrola; Jesé.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité vasco).

Estadio: Riazor

Hora: 18.30. EFE

1011210

rg/as/dmg/drl

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EFE

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