Espana agencias

La cineasta Josefina Molina, Goya de Honor en 2012, fallece a los 89 años

Guardar
Google icon

Madrid, 30 may (EFE).- La cineasta Josefina Molina, presidenta de Honor de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), ha fallecido este sábado, a los 89 años, en su domicilio de Madrid, según ha informado la asociación.

Molina, “una de las mujeres más importantes del cine español, feminista, luchadora incansable por la igualdad”, según CIMA, fue en 2012 la primera mujer directora de cine reconocida con el Goya de Honor de la Academia de Cine.

PUBLICIDAD

La realizadora cordobesa fue también laureada con la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía y es la primera directora de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además, era patrona de la Fundación Academia de Cine.

Para la Academia, Molina fue “una de las directoras más valientes de su generación porque se atrevió a hacer lo que quería, un acto que supuso una revolución”.

PUBLICIDAD

Ella decía que “para ver el mundo con relieve tienes que tener dos ojos y la Humanidad lleva demasiado tiempo tuerta”, reivindicando así la importancia de tener autoras que puedan explorar y crear sin limitaciones, recuerda la Academia en una nota de homenaje y recuerdo publicada este sábado.

Molina (Córdoba, 1936) fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en 1962 en la Escuela Oficial de Cine.

Combinó sus estudios con su labor de ayudante de realización en Televisión Española, una etapa de la que destaca su adaptación de ‘El Camino’, basada en la obra de Miguel Delibes, y ‘Teresa de Jesús’, con Concha Velasco en el papel de la santa y un guion escrito junto a Carmen Martín Gaite.

Su salto al cine llega en 1973 con la adaptación de ‘Vera, un cuento cruel’, protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

Pero su gran éxito como directora fue en 1981 con ‘Función de noche’, un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta se interpretan a sí mismos y mantienen una descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio.

Como recuerda la Academia, en sus películas “siempre hay un personaje femenino que lucha contra la opresión, una heroína que tiene que hacerse un hueco en este mundo agresivo contra la mujer de la misma manera que lo hizo ella. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a once meses de cárcel a un legionario por insultar, pegar y amenazar a un superior

Condenan a once meses de cárcel a un legionario por insultar, pegar y amenazar a un superior

PNV ve parte de la sociedad "educada en el odio a la Policía" y EH Bildu a un sector de la Ertzaintza "ultraderechizado"

PNV ve parte de la sociedad "educada en el odio a la Policía" y EH Bildu a un sector de la Ertzaintza "ultraderechizado"

Greenpeace pide en Sevilla que no se reabran las minas: "Aznalcóllar, otra vez no"

Infobae

La comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 empieza a elaborar conclusiones sin escuchar a Puigdemont ni Rajoy

La comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 empieza a elaborar conclusiones sin escuchar a Puigdemont ni Rajoy

A prisión por intentar huir de Mallorca pese a tenerlo prohibido al ser detenido por robos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

ECONOMÍA

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”