Marco Bezzecchi, récord absoluto y 'pole position' en Mugello

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado un nuevo récord absoluto y la 'pole position' para el Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputa en el circuito de Mugello.

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Bezzecchi se ha convertido en el primer y único piloto en rodar por debajo del minuto y 44 segundos en los 5.245 metros del trazado de la Toscana italiana, con un registro de 1:43.921 con el que batió la anterior plusmarca, establecida en 2025 por el español Marc Márquez en 1:44.169.

El piloto de Aprilia, que puso a tres de sus pilotos en la primera línea de salida, con los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín, suma su undécima 'pole position' en la categoría de MotoGP.

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El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que reaparecía tras ser intervenido quirúrgicamente de su fractura del quinto metacarpiano del pie derecho y la extracción de un tornillo del hombro de ese mismo lado, acabó la clasificación en la cuarta posición, segunda línea de la formación de salida.

Antes, en los entrenamientos libres previos a las clasificaciones se produjeron algunos hechos noticiosos, como el nuevo récord de velocidad máxima que estableció el español Jorge Martín al rodar con su Aprilia RS-GP en 368,6 km/h.

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Ese hito deportivo no le eximió de protagonizar algún que otro susto en forma de 'colada' en la apurada de frenada de final de recta del Mugello.

'Diggia', que dominó también la segunda tanda de entrenamientos libres (1:45.641), tuvo que salirse al vial de servicio obligado por algún problema técnico en una de sus motos, lo que no le impidió llegar hasta su taller y continuar con la segunda moto, pero que podía condicionar su rendimiento en la clasificación oficial, de no solventarse la incidencia.

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En la primera clasificación, con una serie de 'nombres insignes' como los del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), campeón del mundo de MotoGP en 2021, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), campeón del mundo en 2020, o sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) o el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) eran quienes tenían que centrar la atención por su rendimiento.

Precisamente Fernández (1:44.834) y Ogura (1:44.871) fueron los primeros referentes, aunque Acosta no estaba dispuesto a vender fácilmente su derrota y en la tercera vuelta se puso líder con 1:44.765.

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Ese fue el primer 'time attack' y tras el preceptivo paso por los talleres para montar neumáticos nuevos, todos los pilotos de la Q1 regresaron a pista con el objetivo de lograr el pase a la Q2.

En esa segunda salida 'Tiburón' Acosta estuvo muy pendiente de la salida de Fernández para intentar hacer del rendimiento del madrileño su referencia, mientras el japonés Ai Ogura, más seguro de sus posibilidades, rodó en solitario.

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Y no falló Raúl Fernández, que paró el cronómetro en 1:44.538 para superar en 227 milésimas de segundo a Acosta, mientras que Ogura no pudo con el registro del de KTM y se quedó en su primer intento a 106 milésimas de segundo y a 87 milésimas en el segundo.

Así, lograron el pase a la segunda clasificación Raúl Fernández y Pedro Acosta.

En ésta, en la Q2, pronto se vio como varios pilotos se ponían tras el rebufo de la Ducati de Fabio di Giannantonio, el más rápido hasta ese momento, como también lo hacían otros tras la estela de 'Pecco' Bagnaia, vencedor del 2022 al 2024 en este escenario.

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Marc Márquez fue quien se 'pegó' a su compañero de equipo, pero en el primer paso por la recta de meta, Raúl Fernández se puso líder, superado segundos más tarde por Jorge Martín (1:44.284), con Marco Bezzecchi tercero, lo que situaba tres Aprilia RS-GP en los tres primeros puestos.

Los diez primeros clasificados, ya en su primera vuelta rápida, estaban en el mismo segundo, lo que dejaba clara la gran igualdad existente entre todos los contendientes, entre los que Marc Márquez era séptimo en ese primer 'time attack' y 'Pecco' Bagnaia décimo.

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En la segunda salida a pista, Marc Márquez se lo tomó con más calma y, en lugar de seguir a su compañero de equipo Bagnaia, espero a que saliese a pista Fabio di Giannantonio, por entonces en la cuarta posición como primera Ducati de la clasificación.

Bagnaia, completamente en solitario, comenzó a marcar parciales de vuelta rápida, como también Bezzecchi, el brasileño Diogo Moreira o Raúl Fernández, en todos los casos por debajo del récord absoluto de la categoría.

Pero Bagnaia cedió en su ritmo en el tercer parcial, lo que no pasó con Bezzecchi, que completó la vuelta con un espectacular 1:43.921, la primera vez que se rodaba en ese segundo, y que suponía un nuevo récord absoluto de la categoría, al batir el que estableció el año pasado Marc Márquez con 1:44.169.

En pista estaba todavía Marc Márquez, siguiendo el rebufo de la moto de 'Tiburón' Acosta y con parciales de vuelta rápida en todos los tramos salvo en el tercero, lo que al final le hizo acabar la vuelta en 1:44.294, que le permitía pasar de la novena a la cuarta posición.

Nadie pudo con el registro de Marco Bezzecchi, que se adjudicó la 'pole position', por delante de Raúl Fernández y Jorge Martín completando la primera línea, con Marc Márquez, Fermín Aldeguer y 'Pecco' Bagnaia en la segunda, Fabio di Giannantonio, Diogo Moreira y Franco Morbidelli en la tercera y Pedro Acosta, Enea Bastianini y Alex Rins, en la cuarta. EFE