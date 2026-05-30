López Miras promete “pisar el acelerador” y dar un nuevo impulso al Gobierno regional

Murcia, 30 may (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este sábado una nueva etapa de impulso político tras la remodelación de esta semana, y ha asegurado que el Ejecutivo regional va a “pisar el acelerador” para culminar proyectos, aprobar leyes y responder a las demandas de los ciudadanos.

Durante el acto de toma de posesión de los dos nuevos consejeros, Joaquín Buendía, en Agricultura, Ganadería y Agua, e Isabel Ayala responsable de Salud, López Miras ha defendido la “política útil”, centrada en la toma de decisiones, la gestión eficaz y la resolución de problemas, frente al “ruido”, el enfrentamiento permanente y el “populismo estéril”.

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El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la principal responsabilidad de su equipo es servir a los ciudadanos y trabajar para construir una Región de Murcia “más fuerte y más próspera”, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con la defensa de las instituciones, el Estado de Derecho y las libertades.

López Miras ha resaltado que los cambios introducidos en el Gobierno buscan reforzar áreas estratégicas y abrir una nueva etapa con el objetivo de imprimir un mayor dinamismo a la acción política.

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“Nada debe quedarse igual”, ha manifestado, al reclamar a los miembros del Ejecutivo más esfuerzo, innovación y cercanía con la sociedad.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para generar oportunidades para los jóvenes y evitar que tengan que abandonar la Región para desarrollar sus proyectos de vida.

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El presidente también ha agradecido la labor de los consejeros salientes Sara Rubira y Juan José Pedreño, y ha reivindicado la capacidad de la Región de Murcia para afrontar desafíos y continuar creciendo desde la estabilidad y la confianza. EFE

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