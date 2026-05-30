Chivite destaca que "sigo creyendo en el PSOE" y anuncia que se volverá a presentar a la Presidencia de Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del Partido Socialista de Navarra (PSN), María Chivite, ha reconocido que las investigaciones judiciales que afectan a miembros del PSOE le han producido una sensación de "indignación, sorpresa y tristeza", al igual que cuando saltó el 'caso Cerdán'. No obstante, ha afirmado que "sigo creyendo en los principios y valores" del PSOE, así como en "la presunción de inocencia y la justicia" y ha anunciado formalmente que volverá a ser candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra.

Durante su intervención en el inicio del Comité Regional del partido, celebrado este sábado en la sede del PSN en Pamplona, Chivite ha indicado que volverá a presentarse "porque creo que este proyecto es bueno para Navarra, porque creo que estamos haciendo bien las cosas y nos queda trabajo por delante"; una tarea que "no puedo hacerlo sola, os necesito conmigo", ha dicho emocionada a la militancia. En este sentido, ha destacado que "ante los momentos difíciles" el PSN hoy "está más fuerte que nunca porque estamos unido".

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Ha asegurado que en Navarra "no hay una alternativa a este gobierno", ni siquiera "sumando a la ultraderecha de la prioridad nacional". "¿Alguien quiere que esta gente gobierne en Navarra", se ha preguntado, para recordado que donde han podido pactar "lo han hecho, en referencia a la localidad de San Adrián.

La dirigente socialista ha advertido de que "no estamos en los mejores momento de nuestra democracia; el clima político está marcado por la polarización, las investigaciones judiciales y un debate institucional que preocupa y genera desafección". Ha advertido de la "amenaza de las derechas que abogan por modelos autoritarios", la "corrupción al servicio de intereses propios, los bulos para desestabilizar gobiernos y la amenaza de que todo esto provoque la desmovilización de los demócratas".

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Chivite ha señalado que son "tiempos en que la frustración ha llegado a una parte de la sociedad", provocando una "ola de desesperanza que busca acabar con la confianza en el sistema porque así será más fácil dejarlo morir". "Cuando consiguen que nos rebajemos a esa manera de hacer política es cuando nos ganan la batalla", ha advertido, para llamar a "combatir la desinformación y hacer una política seria". Se ha mostrado convencida de que hay una "mayoría silenciosa que no está radicalizada, que no insulta ni acosa, pero que esta asustada porque no sabe cómo acaba esto y no podemos permitir que la arrastre esta ola de desesperanza".

Chivite ha reivindicado que "nos debe mover la empatía, no caigamos en la trampa". Ha afirmado que "a la derecha se le ve venir. ¿Habéis escuchado alguna propuesta o argumento constructivo?", ha preguntado. "Sólo quieren que esta ola de desilusión se convierta en un tsunami que lo arrase todo", ha reprochado, para asegurar que "en Navarra no hay una alternativa a este gobierno. No hay números que den una alternativa a este gobierno", ni siquiera "sumando a esa ultraderecha de la prioridad nacional, que quiere hacer desaparecer nuestro régimen foral, que critica la pluralidad y que niega cualquier identidad que no sea lo que ellos nos quieren imponer".

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María Chivite ha admitido que "los últimos tiempos no han sido fáciles". "El Partido Socialista de Navarra vivió hace un año uno de los momentos más duros que yo recuerdo. Y estos últimos días he vuelto a tener la misma sensación: sorpresa, indignación y tristeza", ha lamentado. "La responsabilidad de lo que está pasando viene por personas de dentro de nuestro partido, sin duda, pero también desde fuera", ha subrayado, para advertir de que las "consecuencias" son "más crispación, mayor desconfianza en la política y retrocesos sociales", cuyas principales "víctimas" van a ser "los ciudadanos de la calle". "No debemos dejar que se olviden los logros y avances en derechos sociales y económicos que han hecho de nuestra sociedad una sociedad modelo", ha defendido la dirigente socialista.

María Chivite ha manifestado que "a pesar del 'quien pueda hacer que haga', la declaración política más irresponsable que yo he escuchado en mi vida, totalmente indigna de un expresidente; y a pesar de, no sé si casualidades o coincidencias de todos estos procesos judiciales dirigidos contra el PSOE, yo sigo creyendo en este partido", en sus "principios y valores". Igualmente, ha destacado que cree "en la presunción de inocencia y en la justicia. Porque si consiguen que dudemos, habrán ganado", ha remarcado.

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Por ello, ha llamado a "defender con más ganas el socialismo, con la cabeza alta, haciendo política para Navarra". Así, "ante esta incertidumbre", ha anunciado formalmente que volverá a presentarse como candidata a la Presidencia de Navarra en las próximas elecciones forales de 2027, convencida de que "el socialismo es la mejor herramienta para una Navarra mejor".

Ha apostado por "ofrecer un horizonte de certezas frente al miedo, rearmarnos ideológicamente", para lo cual el PSN comenzará a preparar los comicios forales y locales este mes de junio con mesas de trabajo y la redacción de un programa de ideas "con un proceso participado". Todo con el objetivo de trabajar por un Gobierno de Navarra "encabezado" por el PSN".

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La secretaria general de los socialistas navarros ha destacado que "este no es un momento político cualquiera" sino un momento "decisivo" en el que "debemos decidir qué modelo de sociedad queremos ser: si avanzamos en derechos o si retrocedemos, si fortalecemos lo público o nos inclinamos hacia lo privado, si respondemos al miedo con división o lo hacemos con convivencia".

Por ello, ha remarcado que "no vale ponerse de perfil, no vale resignarse, no vale dejar que otros decidan por nosotros el futuro de Navarra" y ha defendido "la política útil, la democracia y el valor de lo público" y el "progreso colectivo". "No estamos simplemente para ganar unas elecciones, estamos para defender una manea de entender Navarra, abierta, orgullosa de su diversidad y que mira al futuro con confianza". "Nos toca estar a la altura de ese momento histórico. Ese es el camino que hoy comenzamos, lo vamos a recorrer unidos con fuerza, con ilusión y con más ganas que nunca", ha concluido.

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DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La presidenta se ha referido en su intervención a la ley de UPN, aprobada en el Parlamento de Navarra, que evita el cierre de unidades concertadas. Ha destacado que "por supuesto vamos a cumplir" con esta ley, pero a su vez ha resaltado que "haremos lo que haga falta para que no ponga en desventaja a la escuela pública".

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Asimismo, ha puesto en valor la inversión anunciada por la empresa china Hithium en Navarra, para construir una planta de baterías y, especialmente, la situación de la planta de Volkswagen Navarra. "Tuvimos que escuchar durante meses a esos agoreros del apocalipsis mintiendo a sabiendas, diciendo poco menos que este gobierno había traicionado a la industria navarra. Una vez más, como lo hará con tantas otras cosas, la verdad se abre camino", ha subrayado.

Así, ha recordado que VW Navarra comenzará este mes de junio a fabricar coches eléctricos. "La planta tiene unas perspectivas de producción récord, que van a seguir creando cientos de empleos, con la mayor inversión que ha habido en Navarra en la historia", ha destacado.

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