Josefina Molina, pionera del cine rodado por mujeres

Madrid, 30 may (EFE).- Josefina Molina, presidenta de Honor de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y pionera del cine rodado por mujeres, ha fallecido hoy en Madrid a los 89 años.

Directora de cine y teatro, guionista, realizadora y novelista española, deja para la historia de la televisión series como 'El camino', 'Teresa de Jesús' o 'Entre naranjos' y adaptaciones teatrales como 'Cinco horas con Mario'.

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Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 2012 recibió el Goya de Honor, y en 2019 se convirtió en la primera directora galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía.

Nacida el 14 de noviembre de 1936 en Córdoba, fue asidua a las salas de cine desde pequeña y alguna vez ha comentado que hasta los 20 años no pudo ver alguna cinta dirigida por una cineasta.

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Participó en proyecciones y debates sobre cine con intelectuales cordobeses como en el Cineclub Senda o el Cineclub del Círculo de la Amistad.

Se trasladó a Madrid y se convirtió en la primera mujer que recibía el título de directora-realizadora en la Escuela de Cinematografía de Madrid, en 1969, estudios que más tarde completó con la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense.

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Fundó en 1962 la compañía de teatro Medea y su primera obra como directora fue 'Casa de muñecas' de Ibsen.

Dirigió la citada compañía hasta 1967, año en que entró a trabajar en TVE, primero como ayudante de dirección de Claudio Guerin y Pilar Miró. Después fue directora de adaptaciones dramáticas como Teatro de Siempre y Estudio 1; documentales como 'Cárcel de mujeres' o de las series 'Paisajes con figuras', 'Conozca usted España' o 'El camino' (1978), adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes.

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En 1973 ya había dirigido la película de terror 'Vera, un cuento cruel', protagonizada por Fernando Fernán Gómez.

Entre finales de los setenta y principios de los ochenta se volcó en el teatro, pero sería justamente en 1984 cuando el nombre de Josefina Molina se haría más famoso a raíz de dirigir otra serie, 'Santa Teresa' (1984), protagonizada por Concha Velasco y que contó en el guión con Camilo José Cela, Carmen Martín Gaite y Víctor García de la Concha.

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En 1997 adaptaría también para televisión la novela de Vicente Blasco Ibáñez 'Entre naranjos', que le valió el premio a la mejor dirección de la Academia de Televisión de España en 1998.

Retomó el teatro en los noventa con la obra de Alfonso Sastre 'Los últimos días de Emmanuel Kant'.

Otros trabajos como directora en el escenario fueron 'La lozana andaluza' o 'Cinco horas con Mario', con Lola Herrera. Además adaptó un texto de Miguel Delibes en su doble vertiente, la teatral ('Cinco horas con Mario') y cinematográfica ('El camino').

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Su paso por el cine también dejó películas como 'Función de noche' (1981), 'Esquilache' (1989), basada en un texto de Antonio Buero Vallejo y premiada con dos Goyas (actor secundario, Adolfo Marsillach, y mejor dirección artística) y en el Festival de Biarritz, así como en el Latino de Nueva York; y 'La Lola se va a los puertos' (1993).

En 1991 su película 'Lo más natural' fue nominada a los Premios Goya en las categorías de mejor actriz, mejor dirección artística y mejor banda sonora original, ganando este último.

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En el año 2000 la Semana Internacional de Valladolid le dedicó un ciclo para el que Josefina Molina elaboró el libro 'Sentada en un rincón', un repaso a su vida y obra.

Escribió también las novelas 'Cuestión de azar" (1997), 'En el umbral de la hoguera' (1999) y 'Los papeles de Bécquer' (2000).

Entre sus numerosos reconocimientos destacan el Goya de Honor de la Academia Española de Cine y las Medallas de Oro de las Bellas Artes (2006) y del Trabajo (2011).

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También era académica de número por la sección de Nuevas Artes de la Imagen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su discurso de ingreso se tituló 'Misoginia y feminismo en el cine de Berlanga', un director que, según Molina, creía que las mujeres "sobreviven siempre"

Era Medalla de Plata e hija predilecta de Andalucía, dando nombre al premio que otorga la Asociación de Escritoras y Escritores cinematográficos de esa región de España (Asecan), y presidenta de honor de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que fundó en 2006 con Isabel Coixet e Icíar Bollaín.

En 2019 se alzó con el Premio Nacional de Cinematografía, primera mujer en obtenerlo. El jurado la definió como un "referente de varias generaciones de cineastas presentes y futuras.EFE