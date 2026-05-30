Illa celebra el preacuerdo "histórico" con sindicatos docentes para acabar con la huelga

Barcelona, 30 may (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha celebrado este sábado el preacuerdo "histórico" alcanzado este viernes entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes para poner fin a la huelga en el sector educativo.

Lo ha dicho durante un acto para inaugurar una residencia para personas mayores en Calaf (Barcelona) después de que ambas partes cerraran ayer por la noche un pacto tras meses de movilizaciones.

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El preacuerdo deberá ser sometido a consulta de todo el colectivo e incluye un incremento anual de 384,77 euros en docentes de Primaria y 389,50 euros en Secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

Illa ha agradecido la "voluntad y actitud de diálogo" que han hecho posible el acuerdo y el "trabajo" de la Conselleria de Educación, que retomó las conversaciones con los sindicatos mayoritarios hace unas semanas ante su negativa de sumarse al pacto ya cerrado con CCOO y UGT.

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"Es un primer paso para remontar el ámbito educativo y poner a partir de ahora todos los esfuerzos en lo que realmente importa, que es alcanzar la excelencia en el ámbito educativo", ha destacado el presidente catalán.

Los aumentos salariales acordados este viernes supondrán una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones que ya se pactaron en marzo solo con CC.OO y UGT. EFE

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