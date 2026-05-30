El PSOE reivindica su colaboración con la justicia frente a quienes destruyen pruebas

Madrid, 30 may (EFE).- La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha admitido este sábado que ninguna organización política "es infalible" y que "nadie es perfecto", pero ha subrayado que mientras su formación colabora con la justicia, otros intentan dar "lecciones" y destruir pruebas.

Así lo ha asegurado en su intervención en la inauguración del 27 Congreso Federal de las Juventudes Socialistas de España, en una complicada semana judicial para el PSOE que ha visto cómo la UCO entraba en su sede en busca de pruebas de una presunta trama para desbaratar investigaciones en su contra, con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero imputado en el caso Plus Ultra y nuevas revelaciones del caso Leire, sobre la exmilitante socialista Leire Díez.

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"Nosotros lo que hacemos es dejar trabajar a la justicia. Nosotros colaboramos con la justicia. Nosotros no destruimos pruebas. Nosotros creemos en la verdad, porque podemos y porque al final la verdad siempre se abre paso", ha dicho. EFE

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