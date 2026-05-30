El jurista Timothy William Waters propone "abrir una conversación" sobre el derecho a la secesión

El jurista norteameticano Timothy William Waters propone "abrir una conversación" sobre un nuevo derecho a la secesión fundamentado exclusivamente en la voluntad democrática de los ciudadanos, ante un derecho de autodeterminación cuyo significado en el orden jurídico internacional considera ambiguo y limitado.

En declaraciones a Europa Press, tras la publicación en catalán de su libro 'Por un nuevo derecho a la secesión' (VilaWeb), Waters ha sostenido que la autodeterminación en sus inicios se utilizó para justificar la independencia de las colonias existentes, "pero una vez que la descolonización se completó en su mayor parte, este modelo dejó de ser capaz de generar nuevas reclamaciones".

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Ha señalado que esto también se aplica en "la variante moderna --la autodeterminación 'interna'--, que se centra en los derechos de los pueblos a gobernarse a sí mismos de forma democrática", y ha añadido que su libro busca revitalizar el concepto, restaurar su potencial original y evitar algunos problemas que tenía.

"No pienso en esto como un derecho a secesionarse, sino como un derecho a iniciar un proceso de negociación; puede conducir a un nuevo Estado, pero de igual modo puede llevar a mejores negociaciones sobre las condiciones para que una comunidad se quede", ha afirmado.

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SIN SER UNA NACIÓN

Considera que lo más innovador de su propuesta es defender que no hace falta ser una nación, con lengua y cultura comunes, para independizarse, sino que basta con la voluntad política de las personas que viven en un lugar concreto.

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El jurista norteamericano ha sostenido que la mayoría de los modelos asumen que se necesita una fuerte reclamación histórica o de justicia para lograr la independencia, pero considera que este tipo de reclamaciones son cuestionables: "Son buenas para movilizar a quien reclama, pero no para convencer a la otra parte", ha añadido.

También ha asegurado que esta desvinculación "es solo formal, en la práctica, estas reclamaciones más 'densas' sobre la lengua, la cultura, la historia o la justicia siguen presentes en el contexto político".

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Preguntado por la reacción que espera generar con su libro en el debate político catalán actual, Waters ha respondido que su argumento es teórico y abstracto, aunque intenta ser realista, y ha lamentado que hay "una enorme resistencia a la idea de la secesión", que considera equivocada.

"Mi proyecto consiste principalmente en cuestionar esos supuestos y narrativas tan arraigados y, por lo tanto, aspira a contribuir a cambios de actitud a largo plazo", ha agregado, tras lo que ha deseado que alguna de sus propuestas puedan resultar útiles al movimiento independentista.

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