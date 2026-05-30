El humor de Tom Gauld y largas colas con número en el primer sábado de Feria del Libro

Madrid, 30 may (EFE).- El ilustrador y dibujante de cómic escocés Tom Gauld, referente internacional del humor gráfico más refinado, ha sido uno de los protagonistas del primer sábado de la Feria del Libro de Madrid, en el que autores como Javier Castillo, Lucía Solla Sobral o Mercedes Ron han formado las colas más largas para conseguir una firma.

Gauld, colaborador durante casi dos décadas de The Guardian y The New York Times, ha destripado algunos de sus trucos para hacer reír en una edición de la feria que ha puesto el humor en primer plano y que esta tarde homenajeará a la también humorista gráfica argentina Maitena.

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"Para que surja el humor, algo tiene que ir mal, cuando todo va bien no hace gracia", ha dicho Gauld, autor de varias novelas gráficas y libros de tiras cómicas que parten de un dibujo sencillo y minimalista para poner sobre la mesa temas sobre el mundo de la cultura o la ciencia.

A menudo se mueve entre la delgada línea entre lo triste y lo divertido porque es así, dice, como ve el mundo y no podría renunciar a ninguna de las dos. Los robots, las nuevas tecnologías o la literatura clásica son algunas de sus obsesiones pero recalca que su humor no es excluyente: "Hago humor para mentes abiertas, no para expertos".

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Convencido de que el humor es algo serio, dice darle muchas vueltas a una idea hasta llegar al final y que le funciona pensar en opuestos, dejar lugar a lo inesperado o llevar las cosas al extremo para después dar marcha atrás. "La combinación entre tontería y sensatez da buen resultado, si es completamente tonto, no es divertido", ha señalado a EFE.

El buen tiempo ha permitido una gran afluencia de público desde primera hora, pertrechados con abanicos, botellas de agua y sombreros. Una de las más tempraneras ha sido Beatriz Marcos, presidenta del club de fans de Mercedes Ron, que se ha plantado en el Retiro a las siete de la mañana, tres horas y media antes de que las casetas izaran sus persianas.

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La autora de la trilogía juvenil 'Culpables', que ha vendido más de seis de millones de ejemplares en todo el mundo, firma en una carpa para la que se reparten números, con el fin de evitar que las colas se prolonguen más allá de la hora de cierre.

Otro escritor con carpa propia es Javier Castillo, autor de 'thriller' que pasó en pocos años de autopublicarse a vender dos millones y medio de libros en español y ser traducido a más de 20 idiomas.

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Desde su editorial, Suma de Letras, explican que el escritor malagueño prefiere ir rápido para que nadie se quede sin firma. No hay número pero sí límite de libros: dos como mucho y puede llegar a atender a 300 o 400 personas en una mañana.

Veteranos como Javier Cercas, Julia Navarro o Fernando Aramburu, autores de juvenil como Íñigo Aguas, la estadounidense Siri Hustvedt -que recomendaba leer a Emily Dickinson- o el artista Chema Madoz han sido otros de los autores más solicitados de la jornada.

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Tampoco ha parado de firmar la gallega Lucía Solla Sobral, autora revelación del último año con 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), una novela sobre el maltrato psicológico en pareja y el duelo que ha vendido más de 200.000 ejemplares, ha sido publicada en 15 países y acaba de llegar, en mayo, a Latinoamérica.

Solla dice vivirlo aún con incredulidad pero tratando de disfrutar cada minuto y en especial los encuentros con los lectores. "Esto le da sentido a todos esos años de escritura en soledad, en pijama en casa", ha afirmado en declaraciones a EFE.

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Sobre la conexión que ha logrado con los lectores, dice que, lamentablemente, la historia de Marina, su protagonista, es mucho más habitual de lo que ella misma pensaba mientras la escribía. "Quizás se necesitaba una protagonista así, normal y corriente, que podemos ser nosotras o puede ser cualquiera de nuestras amigas", dice. EFE

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