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Gadea (PSRM) dice que López Miras "consuma la infamia" de nombrar a Isabel Ayala como consejera de Salud

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La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha denunciado que el presidente regional, Fernando López Miras, ha consumado una "auténtica infamia" al nombrar nueva consejera de Salud a Isabel Ayala, que ocupaba la máxima responsabilidad del Servicio Murciano de Salud (SMS) durante los años en los que, según la investigación de la Policía Nacional, operó la trama de las prótesis.

Según dicha investigación, la trama habría funcionado durante más de siete años en el seno del SMS, constatándose la utilización de prótesis caducadas y no homologadas en intervenciones quirúrgicas, "poniendo en riesgo la salud y la vida de numerosos pacientes", afirma Gadea.

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"Unos hechos que el ya cesado consejero de Salud, Juan José Pedreño, negó reiteradamente ante la ciudadanía, mintiendo a la población", ha dicho la socialista.

Para la portavoz del PSRM, "tras el cese encubierto del consejero de Salud, que López Miras ha intentado disfrazar como una remodelación de Gobierno, el nombramiento de la número dos de la cúpula de Salud como nueva consejera supone, según Gadea, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de esta Región".

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"López Miras se ríe de la ciudadanía y de los centenares de pacientes afectados por esta trama corrupta que hizo negocio con la salud y la vida de la ciudadanía de esta Región", ha declarado.

La dirigente socialista ha destacado que la investigación "apunta a hechos de extrema gravedad que podrían implicar, además, un presunto fraude millonario y que requieren explicaciones inmediatas, transparencia absoluta y la asunción de responsabilidades políticas".

Al hilo, ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha registrado la solicitud de comparecencia urgente de Fernando López Miras para que dé explicaciones sobre la trama de las prótesis en el Parlamento autonómico.

Además, ha presentado una batería de solicitudes de documentación para que el Gobierno regional facilite toda la información relacionada con este caso y ha solicitado la apertura de una comisión de investigación específica en el Parlamento autonómico.

"El Partido Socialista de la Región de Murcia se ha personado como acusación popular en esta causa, porque la ciudadanía de la Región de Murcia merece conocer toda la verdad. Tal y como ha advertido nuestro secretario general, Francisco Lucas, llegaremos hasta el final de todo este asunto, caiga quien caiga", ha concluido la portavoz del PSRM-PSOE.

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