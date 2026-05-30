14-12: Los Leones7 ganan a Fiji y pasan como primeros de grupo en Valladolid

Inés Morencia

Valladolid, 30 may (EFE).- Los Leones7 se han impuesto a Fiji este sábado en un partido en el que supieron manejar los tiempos y pasan como primeros de grupo a los cuartos de final de las Series Mundiales, que se disputan en Valladolid.

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El combinado español quería pasar a la fase final de las Seven Series con un buen juego y salió al campo del Estadio José Zorrilla consciente de que tenía que mostrar mucha seguridad defensiva para frenar la velocidad de los jugadores de Fiji.

El vallisoletano Beltrán Ortega debutaba con el equipo de Seven español, ante su gente. De hecho, hasta cuatro vallisoletanos formaban parte de la convocatoria, lo que otorgaba un añadido emocional al choque.

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Tomaron la iniciativa los españoles, con un ensayo de Jaime Manteca que convirtió Cosculluela, pero no tardó en reaccionar Fiji, gracias a la veloz escapada de Apete Narogo, con la que recortó las diferencias (7-5).

Los oceánicos pudieron dar la vuelta al resultado antes del descanso, pero la marca fue anulada por un doble movimiento. Una marca que no fallaron tras la reanudación, y que se encargó de materializar Viwa Naduvalo (7-12).

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España no estaba dispuesta a volver a ceder y echó el resto en ataque, sin aparcar el apartado defensivo, lo que tuvo como recompensa otro ensayo de Jaime Manteca, que convirtió Juan Ramos para establecer el que sería el definitivo 14-12.

Los de Paco Hernández se verán las caras ante Sudáfrica en los cuartos de final, la vigente campeona de las Series Mundiales, mientras que las de María Ribera se enfrentarán a las neozelandesas, también actuales campeonas, en lo que serán dos complicadísimos retos.

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Ficha técnica:

14- España: Enrique Bolinches, Manu Moreno, Josep Serres, Francisco Cosculluela, Pol Pla, Beltrán Ortega, Jaime Manteca. También jugaron Juan Ramos, Ángel Bozal, Telmo Fisher, Anton Legorburu, Juan Martínez.

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12- Fiji: Joseva Talacolo, Jeremaia Matana, George Bose, Apete Narogo,Terio Veilawa, Viwa Naduvalo, Filipe Sauturaga. También jugaron Filipe Sauturaga, Kavekini Tanivanuakula, Isaia Rugu, Nacani Boginisoko, Tomasi Vuluma.

Árbitro: Peter Martin (Irlanda).

Anotaciones: 7-0 (m.4), ensayo de Jaime Manteca que transforma Francisco Cosculluela. 7-5 (m.5), ensayo de Apete Narogo. 7-12 (m.9), ensayo de Viwa Naduvalo que pasa Terio Veilawa. 14-12 (m.10), ensayo de Jaime Manteca que convierte Juan Ramos.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de grupos de las HSBC SVNS World Championship, disputado en el estadio José Zorrilla ante unos 7.000 espectadores. EFE

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(foto)