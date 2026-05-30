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El español Raúl Fernández domina de principio a fin el 'sprint' de Mugello

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha dominado desde la primera a la última vuelta la carrera 'sprint' del Gran Premio de Italia de MotoGP, en el circuito de Mugello.

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Fernández dominó la carrera corta de principio a fin, por delante de su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

Espectacular salida del vigente campeón Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien en la frenada de final de recta logró ponerse en cabeza de carrera, aunque duró poco esa posición al verse superado en las primeras curvas por sus compatriotas Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

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No fue la última sorpresa de esas curvas iniciales, en las que el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que salía octavo, ascendió hasta la tercera posición, justo por delante de Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que también superó a Márquez en la vuelta inicial.

Al comienzo de la tercera vuelta Fernández y Martín habían conseguido un pequeño hueco sobre sus perseguidores, que era de casi segundo y medio, entre los que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), también había superado un Marc Márquez que decidió tomárselo con cierta calma.

Raúl Fernández de mantuvo firme en su ritmo, perseguido por un Jorge Martín que se mantuvo expectante, y ambos con segundo y medio sobre el dúo perseguidor, formado por Di Giannantonio y un Moreira que se iba quedando descolgado y con ello era 'cazado' por Bezzecchi, además de recibir el primer aviso de haber superado los límites del circuito.

En la quinta vuelta, de las once a las que estaba programada la carrera, se quedaron fuera por caída los locales Enea Bastianini (KTM RC 16) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), mientras Raúl Fernández ya contaba con casi un segundo sobre Jorge Martín.

A cuatro vueltas del final y con Raúl Fernández como sólido líder, tuvo que tomar el camino de talleres con problemas técnicos el español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Aunque en algunos momentos Jorge Martín conseguía recortar las distancias sobre Raúl Fernández, este supo aguantar la presión en las vueltas finales para lograr su primer victoria 'sprint' de la temporada.

La tercera plaza fue para el italiano Di Giannantonio, con Marco Bezzecchi y Marc Márquez por detrás de él, con Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) en la sexta posición, por delante de un grupo que encabezó el dos veces campeón del mundo Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26). EFE

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