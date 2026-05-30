Condenan a once meses de cárcel a un legionario por insultar, pegar y amenazar a un superior

El Tribunal Militar Territorial ha condenado a once meses de prisión a un legionario de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión de Almería por insultar y golpear a un sargento con el que se encaró y al que días después amenazó ante la posibilidad de que diera parte de lo ocurrido a sus superiores.

El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme ante el reconocimiento de los hechos, contempla cinco meses de prisión por insulto a un superior en concurso con un delito de lesiones y seis meses más por un delito de insulto en la modalidad de amenazas a un superior.

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También se le suspende militarmente para empleo o cargo durante el mismo periodo al tiempo que se le impone una multa de 15 días a razón de cuatro euros diarios y el pago de una indemnización al afectado de 3.500 euros.

Según la resolución, los hechos tuvieron lugar sobre las 22,00 horas del 15 de septiembre de 2023 cuando el legionario, acompañado de más personal, ayudaba a un sargento en el desmontaje y recogida de unas tiendas modulares que se habían instalado con ocasión de una merienda infantil.

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En un momento dado, el soldado tuteó al sargento al dirigirse al mismo, por lo que intervino otro de los sargentos que estaba presente para llamarle la atención al no haber guardado las formas determinadas del principio jerárquico.

Fue entonces cuando el soldado se dirigió al sargento que le había llamado la atención con la expresión "cállate la boca, puto enano", lo que hizo que el suboficial se acercara hasta donde estaba, momento en el que el legionario aprovechó para darle un fuerte puñetazo en la cara.

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El perjudicado cayó hacia atrás del impacto, toda vez que hasta la zona acudieron otros sargentos para evitar que el incidente fuera a mayores así como para sujetar al soldado. El agredido sufrió una contusión en el pómulo izquierdo y en un dedo

Apenas cinco días después de los hechos, el acusado abordó en repetidas ocasiones al sargento agredido "saltándose el conducto reglamentario" para reclamarle una conversación.

Ante la negativa del sargento, el acusado lo siguió hasta el cuarto de baño con insistencia para hablar, con una "actitud violenta". Al ver que el afectado no cambiaba de parecer, lo amenazó con darle "una paliza" junto con sus amigos en la calle o con frases como "eres una chivata porque quieres dar parte de mí" o "si me llevas a juicio a ver quién gana, si tú o yo, porque voy a decir que tú me has pegado a mí para arruinarte la vida".

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Antes del juicio, el acusado ingresó 3.200 euros en la cuenta del juzgado para cubrir la responsabilidad civil por las lesiones y daño moral causó al tiempo que depositó 300 euros a modo de fianza.