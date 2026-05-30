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Ancelotti revela el once titular con cuatro delanteros que se enfrentará a Panamá

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Teresópolis (Brasil), 30 may (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelottti, reveló este sábado el once titular que se medirá a Panamá en el penúltimo amistoso de la Canarinha antes del Mundial 2026 y que contará de inicio con los delanteros Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

El técnico informó en rueda de prensa, en Teresópolis, que el portero será Alisson y que la defensa estará compuesta por Wesley y Alex Sandro en los laterales; y Léo Pereira y Bremer como centrales.

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El centro del campo estará en manos de Casemiro y Bruno Guimarães, fijos para 'Carletto' desde que asumió las riendas de la pentacampeona del mundo, en mayo de 2025.

Sin los lesionados Rodrygo y Estêvão, fuera del Mundial, arriba apostará por Luiz Henrique, extremo del Zenit; Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Raphinha.

Ancelotti ya ensayó con este mismo once en el entrenamiento del viernes, por lo que no habrá ninguna sorpresa en el Maracaná.

"En la segunda parte cambiaré", anticipó el laureado exentrenador del Real Madrid.

La selección brasileña está concentrada desde el miércoles en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro.

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A las órdenes de 'Carletto' ya están 23 de los 26 convocados para la Copa del Mundo.

Los tres que faltan son: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que este sábado jugarán la final de la Champions League con el París Saint-Germain y el Arsenal.

Brasil jugará el domingo contra Panamá y ya el 6 de junio se enfrentará a Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.), en el último amistoso antes del Mundial.

La pentacampeona del mundo disputará en Estados Unidos toda la primera fase del torneo.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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