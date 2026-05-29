El calor intenso persiste salvo en el norte, con bajadas progresivas de la temperatura

Madrid, 29 may (EFE).- El calor intenso marcará de nuevo este viernes con termómetros que podrían alcanzar 40 grados en el sur peninsular y un tiempo "anómalo" que persistirá durante el fin de semana salvo en las comunidades cantábricas, donde las temperaturas bajarán progresivamente, con alguna tormenta en zonas de montaña.

Así lo ha indicado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, Rubén del Campo, en un mensaje colgado en la cuenta de Telegram del organismo, donde apunta a "valores que nuevamente baten récords", con temperaturas "extraordinariamente altas" para la época del año hasta el próximo martes en la mayor parte del país.

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El portavoz anticipa "una temperatura propia de pleno verano durante lo que resta de semana" si bien el lunes el "cambio más significativo" en la meteorología se dará en las Comunidades Cantábricas, donde las temperaturas bajarán de forma progresiva dando lugar a valores "más normales".

Se espera también un descenso en el norte del área mediterránea aunque "el calor intenso, de pleno verano, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal" seguirá siendo la tónica en la mayor parte del país.

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El organismo meteorológico apunta a que hoy viernes en puntos del Valle del Ebro se podrían alcanzar los 38 grados y los 36 grados en el centro y en gran parte de la mitad sur del país, incluyendo Madrid. En la zona del Guadalquivir no se descarta que los termómetros sigan subiendo hasta llegar a los 40 grados.

Hasta el lunes se esperan asimismo noches tropicales en el Mediterráneo, en el centro y en el sur peninsular y se producirá un aumento de la inestabilidad atmosférica, que "favorecerá la formación de tormentas en el este de la Península, sobre todo en zonas montañosas" e incluirán granizo en Los Pirineos y el Sistema ibérico.

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Aunque desde Aemet advierten de un incremento en la incertidumbre en el pronóstico a partir del próximo martes, la mayoría de los escenarios barajan un descenso de las temperaturas en gran parte del país, que será "notable" en algunos puntos del norte y del oeste peninsular.

No obstante, Del Campo observa que "como venimos de un calor tan intenso, aunque se produzca esa bajada seguiremos con temperaturas por encima de lo normal". Por ejemplo, Madrid, Zaragoza o Girona oscilarán el martes entre los 30 y los 32 grados mientras que en el sur los valores seguirán muy elevados, con 38 grados en Murcia, Sevilla, Málaga o Córdoba.

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En cambio, en las Comunidades Cantábricas las temperaturas oscilarán, según las estimaciones, entre los 23 y 25 grados, con lluvias y tormentas aisladas en zonas de montaña en el norte y el este.

La predicción contempla que es probable, además, que continúe el descenso térmico en los días siguientes con la llegada de vientos del Oeste, que provocarán, pese a ser más frescos, un calor intenso en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia.

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Si bien "habrá temperaturas más suaves la próxima semana, lo que sí parece bastante probable es que salvo en el Cantábrico, donde irán bajando las temperaturas, tendremos un calor muy anómalo para mayo, dice Del Campo".

En cuanto a Canarias, se prevén vientos alisios para este viernes y el fin de semana, que soplarán con intensidad en las zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas, sin descartarse alguna llovizna.

En el archipiélago canario, la Aemet apunta al mismo tiempo a cielos más despejados en el sur, sin demasiados cambios en las temperaturas, que subirán el próximo lunes. EFE