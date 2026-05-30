Ajla Etemovic explica en ‘¡De Viernes!’ los motivos de su separación de Jota Peleteiro: “Las palabras han estado, las acciones no”

El testimonio de Etemovic en reveló detalles sobre el deterioro de su relación con Peleteiro y la presencia de terceras personas (De Viernes)

Ajla Etemovic ha detallado en televisión los motivos de su ruptura con Jota Peleteiro y ha atribuido el final del matrimonio a mensajes hallados en su teléfono que, según su relato, probaban una relación extramatrimonial y otras faltas de respeto, un testimonio emitido en ‘¡De Viernes!’ mientras Jessica Bueno escuchaba en plató unas declaraciones que vinculó con su propia experiencia.

Etemovic ha asegurado en ‘¡De Viernes!’ que descubrió las pruebas en Navidad y que, por lo que pudo ver, habrían sido dos las mujeres con las que Peleteiro mantenía contacto. La modelo ha afirmado que no le vio con otra persona, pero sí encontró en su teléfono mensajes que, a su juicio, demostraban “otra relación extramatrimonial”.

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La modelo ha resumido el motivo de la separación con una frase tajante. “He roto con Jota. En un matrimonio hay cosas que no pueden pasar. Han salido las noticias de que había terceras personas en nuestra relación, estas son las faltas de respeto a las que me refiero”, ha dicho.

Conversaciones dolorosas y ruptura definitiva

En su testimonio Etemovic ha explicado que estaba intentando salvar la relación cuando leyó conversaciones que describió como especialmente dolorosas. Según su versión, en esos mensajes él decía que quería dejarla, se reía de ella, planeaba divorciarse y mantenía conversaciones sexuales mientras ella estaba en casa cuidando de su hijo Malik y apoyándole.

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La parte más dura de su relato se ha centrado en el momento personal en el que dice haber descubierto esos mensajes. “¿Te ríes de mí mientras entierro a mi padre? Precisamente él, que estuvo en el entierro llorando y prometiendo a mi padre muerto que iba a cuidarme”, ha afirmado.

Etemovic explicó que intentó salvar su matrimonio con Peleteiro pese a las dificultades (De Viernes)

Etemovic también ha sostenido que ya había dado una oportunidad anterior a Peleteiro. Explicó que con una primera mujer “no flirteaba tanto” y que por eso decidió perdonarle e intentar continuar con el matrimonio.

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El desgaste de la relación, según su propio relato en ‘¡De Viernes!’, venía de atrás. La modelo ha descrito a su expareja como alguien “bueno hablando”, pero incapaz de respaldar con hechos sus palabras: “Las palabras han estado, las acciones no”.

Sobre la convivencia, Etemovic ha añadido que llegó a pensar que era “un buen marido” y que vivieron momentos felices, aunque con el tiempo percibió un deterioro continuo. También ha asegurado que esperó a que mejorara, pero que la situación “fue a peor”, y que ahora él le pide volver “una y otra vez”, algo que ella descarta porque da el matrimonio por terminado.

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Paralelismos en los relatos

La presencia de Jessica Bueno en el programa ha añadido una segunda lectura al testimonio. La exmujer de Peleteiro ha dicho que lo que más le impactó fue reconocer en los mensajes descritos por Etemovic la misma forma de expresarse que ella leyó en su día cuando descubrió conversaciones similares.

Jessica Bueno aconsejó a Ajla Etemovic tras escuchar sus declaraciones en el programa ‘¡De Viernes!’ (De Viernes)

“Lo que ha contado, sobre todo, de los mensajes que le pilló. De la forma en la que él se expresaba sobre su matrimonio, sobre cómo era ella. Es exactamente lo mismo”, ha afirmado Bueno. En esa misma intervención, ha sostenido que en aquellas conversaciones él hablaba fatal de su esposa y presentaba su matrimonio como roto para suscitar compasión en terceras personas.

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El colaborador Antonio Rossi señaló en plató que las primeras dudas se remontaban a septiembre y que Etemovic le llamó llorando hasta el 24 de diciembre por lo que iba descubriendo. Además, el 21 de mayo de 2026 la modelo se pronunció sobre la ruptura y confirmó su separación total.

Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

En octubre de 2025 ya no vivían juntos, una decisión final a varios meses de crisis y que se consolida como un dato clave al igual que la valoración de Bueno sobre el proceso, pues recomendó a Etemovic no perder tiempo, afrontar cualquier desenlace con abogados y centrarse en ella y en sus hijos.

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