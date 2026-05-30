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Clima en Madrid: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este sábado 30 de mayo, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Madrid.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 35 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 29%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora en la noche.

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La predicción del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)

Al ubicarse al centro de del país europeo, el estado del tiempo en Madrid es considerado como mediterráneo continental, aunque también es conocido como clima templado con verano seco y cálido.

Este tipo de clima se caracteriza por sus inviernos templados y, como lo dice su nombre, por veranos secos y cálidos.

Para el gobierno de Madrid, las temperaturas mínimas se registran en invierno y oscilan los 0 grados centígrados, mientras que las máximas en verano alcanzan los 40 grados centígrados.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España asegura que la temperatura máxima en la capital no pasa de los 35 grados centígrados, principalmente al sur; en tanto, la temperatura mínima promedio baja de los 0 grados centígrados, sobre todo al norte de Madrid.

Las temperaturas máximas se hacen presentes entre julio y agosto, mientras que las temperaturas mínimas entre enero y febrero.

La temperatura media de la ciudad ronda los 15 grados centígrados. Cabe mencionar que las heladas en Madrid son frecuentes y las nevadas son más ocasionales. De acuerdo con el Aemet, en la parte más al sur de la ciudad puede haber hasta cinco días de nevadas al año, pero al norte fácilmente se superan los 20 días de nevadas anuales.

En cuanto a las precipitaciones, en la capital española la temporada de lluvias se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

A finales de año, entre octubre y diciembre, así como abril y mayo, son los meses en los que más llueve en Madrid.

La temporada de lluvias en Madrid es a finales de año(Ayuntamiento de Madrid)
La temporada de lluvias en Madrid es a finales de año(Ayuntamiento de Madrid)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

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