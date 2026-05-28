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Vox no logra el apoyo del PP a la 'prioridad nacional' para las ayudas sociales en Sevilla

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Sevilla, 28 may (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado establecer la 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales y a las viviendas protegidas, una iniciativa de Vox que no ha contado con el apoyo del PP, que gobierna con mayoría simple en la capital andaluza.

La propuesta, consultada por EFE, aboga por "implementar cuantas medidas sean necesarias, dentro del ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Sevilla, para establecer la 'prioridad nacional' en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda de esta administración local".

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La iniciativa de Vox, en la línea de otras similares que están llevando a distintas instituciones en el ámbito nacional, ha contado también con el rechazo del PSOE y Podemos-IU.

La propuesta criticaba el "proceso de inmigración masiva" que ha achacado a los gobiernos del "bipartidismo" y aludía al acuerdo de gobierno de Extremadura con el PP, el cual "ha incorporado expresamente gracias a Vox el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda".

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El PP, que acordó con Vox en el Ayuntamiento de Sevilla la aprobación de los presupuestos de 2026, ha indicado que tiene un "enfoque" diferente sobre el tema a debate.

El primer teniente de alcalde, Juan Bueno, ha reconocido que el PP puede estar de acuerdo en algunos problemas que apunta Vox en su propuesta pero ha apelado a la defensa de la Constitución española.

La concejala del PSOE Encarnación Aguilar ha indicado que el PP está "en manos de la extrema derecha" y que terminará aceptando la 'prioridad nacional' tras señalar que la propuesta de Vox contiene "una barbaridad detrás de otra", con "discursos xenófobos".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla y parlamentaria andaluza electa, Cristina Peláez, ha pedido atender "primero a los sevillanos" y a los españoles tras señalar que hay que plantearse "para quiénes deben estar orientadas prioritariamente las políticas públicas municipales", lo cual "no es odio", ha añadido.

La concejala de Podemos-IU Susana Hornillo ha señalado que Vox ha tenido como objetivo "presionar" cuando está "intentando condicionar el gobierno de Andalucía" después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que ganó el PP con mayoría simple.

Los grupos de PP y Vox en Sevilla apoyaron en el pleno de marzo prohibir el burka y el niqab en las dependencias municipales, como hicieron también en Granada, un consistorio que no podrá aplicar la iniciativa ya que, según su asesoría jurídica, el texto no se acomoda a la legalidad ni cuenta con el respaldo de una ley estatal. EFE

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EFE

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