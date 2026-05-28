Manuel Carrasco: "Las canciones no pueden servir solo para decir 'te quiero'"

Javier Herrero.

Madrid, 28 may (EFE).- "Más valiente, sereno y consciente", Manuel Carrasco se presenta también más explícito y directo que nunca en las letras de 'Pueblo salvaje I', disco que publica este viernes en torno a la idea de reconectar como civilización pero especialmente como personas, con fe en la humanidad incluso en estos tiempos.

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"Aunque yo hubiera perdido la esperanza, no lo diría y menos en una canción, porque sé lo que significan. En algunos pasajes sí que se me ha podido notar alguna vez que la he perdido, pero seguidamente busco el lado bueno de las cosas. Las canciones tienen que servir para eso, no pueden servir solo para decir 'te quiero'", asevera en una charla con EFE celebrada este jueves en Madrid.

Este 'Pueblo Salvaje I' (Universal) llega solo un año después de 'Pueblo Salvaje II' (2025), en ese orden inverso porque, mientras en aquel hacía un canto al empoderamiento colectivo, lo que cuenta aquí tenía que ir por delante, que es su propia recomposición.

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"La idea central es la reconexión con uno mismo", confirma ante un álbum con más sonidos de Oriente (mientras el otro miraba más a Occidente) y sobre todo más "íntimo", de ahí que haya incluido a su familia como acompañamiento vocal en 'A la sombra de una higuera', que es un tema que habla de su niñez humilde pero feliz en su propio "pueblo salvaje".

Huelva está también presente como paisaje en el corte que le sigue, el último del álbum y que se llama paradójicamente 'El origen', con su mar de fondo, un fandango y cinco frases, lo que para él representa el mejor resumen de todo el álbum.

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"Es la esencia a la que yo pretendo ir para sentirme bien conmigo mismo. Si hay un lugar que represente eso, es mi tierra, mi origen", suscribe.

Se desnuda especialmente en 'Cambiar', el corte en el que habla sin tapujos de sus ansiedades y su afán de autoexigencia, que lo convierte en su peor enemigo. "A lo largo de mi carrera he hablado mucho de de ciertos fantasmas. Quizás ahora lo hago de manera más crítica y se me conoce más, quizás yo también lo explico mejor", valora.

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"Y quizás estoy más valiente, quizás estoy más sereno y más consciente de las cosas y eso me da una claridad", añade orgulloso, por lo que supone de crecimiento.

Desde esa claridad, y pese a los problemas, reconoce su privilegio. "No cambio mi profesión por el currito que tenía antes. Lo tiene todo mejor: mayor reconocimiento, hago lo que me apasiona... Pero evidentemente hay un desgaste por cómo me tomo las cosas, que no se descansa", dice.

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"Y el tiempo pasa muy rápido. Es verdad que si nos ponemos podemos con todo, pero ¿a qué precio? Mi madre me recuerda mucho que descanse y creo que es un debate que es sano tener", reflexiona este artista que ha anunciado un parón en los conciertos hasta 2028 precisamente por salud mental.

En uno de los cortes más destacados, canta junto a Juanes por la 'Gente corriente'. "Porque la vida está en las pequeñas cosas. Yo digo que soy alguien que vive cosas excepcionales, pero esto es una ensoñación. La vida real va por otro lado, por donde está la gente que vive las cosas reales", afirma.

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A ese respecto, ratifica que mirar como un niño es importante en este disco, en buena medida porque la paternidad te cambia la forma de observar el mundo y disfrutarlo: "Te pone en tu sitio y creo que ahí está la verdad de la vida".

"Esa verdad la vamos perdiendo con el tiempo, con el ruido, hasta que llega el momento de no querer de verdad disfrutar de eso queriéndolo, eso de decir: 'Es que tengo que ir con el niño...'. Y cuando uno consigue estar, (te das cuenta) de que es una maravilla. ¡Cierra la puerta, compadre, que yo me quedo aquí!", exclama tras dedicarle uno de los cortes a su prole.

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Antes de disponer de más tiempo para ellos, Carrasco aún debe hacer frente a una minirresidencia de cuatro conciertos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla del 13 al 20 de junio, cada uno de dedicado especialmente a uno de sus últimos cuatro discos. Después, el 27 de julio, actuará en el Iberdrola Music de Madrid con un repertorio más variado que incluirá sus últimas canciones. EFE

(foto) (vídeo)

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