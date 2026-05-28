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Sevilla acoge la primera exposición de la mexicana Manuela Solano en solitario en España

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Sevilla, 28 may (EFE).- El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge la exposición ‘Alien Queen /Paraíso Extraño’, de la artista mexicana Manuela Solano, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 8 de noviembre y que supone la primera exposición individual de Solano en España.

La exposición reúne 36 pinturas de gran formato realizadas entre 2019 y 2025, a través de las que Solano realiza un recorrido por las décadas de 1980, 1990 y 2000, ha informado el CAAC en una nota de prensa tras la presentación este jueves

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En sus obras, la artista presenta principalmente retratos de personajes reales y ficticios procedentes de la cultura popular, de ámbitos tan diversos como la música, el cine, la televisión o los videojuegos.

A través de estas figuras, Solano "reconstruye recuerdos y vivencias personales de distintas etapas de su vida, principalmente de su adolescencia, que evocan sentimientos como la fortaleza, la belleza, la elegancia, la diversión, el deseo, la seducción, la arrogancia, el temor o la soledad".

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El título de la exposición, ‘Alien Queen / Paraíso Extraño’, hace referencia a que las protagonistas de las obras comparten el hecho de situarse de manera intencionada en los límites de los cánones socialmente aceptados, según el CAAC.

Estas figuras representan diferentes formas de fortaleza femenina que se resisten a lo convencionalmente aceptado y que funcionan como una colección de autorretratos.

La exposición va acompañada de la publicación de un catálogo editado por el CAAC, en el que aparecen las obras de la muestra, con breves notas realizadas por la artista sobre cada una de ellas, y los textos ‘La mano que me guía’ de Gilberto González; ‘Sobre Alien Queen / Paraíso Extraño’, de Ixel Rion Lora; ‘Xenomórfosis’, de René López Velasco y ‘Un trabajo minucioso de la Emperatriz Infantil’, de Alana S. Portero.

La directora general de Innovación y Promoción Cultural, Pía Halcón, ha señalado que la muestra, coproducida con el Museo Tamayo, “se inscribe en la línea de trabajo del CAAC orientada a colaborar con instituciones de relevancia internacional, consolidando su compromiso con la presentación en España de artistas cuyas prácticas contribuyen a renovar los lenguajes de la pintura contemporánea”.

Solano, que concluyó la Licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 'La Esmeralda' en 2012, explora en su obra la formación de la identidad, la memoria y el sentido del humor. En 2014 perdió la vista a causa de una infección relacionada con el VIH que fue tratada con negligencia. EFE

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EFE

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