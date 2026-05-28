Protección Civil pide el confinamiento de Òrrius (Barcelona) por un incendio

Barcelona, 28 may (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha pedido este jueves, mediante una notificación de ES-Alert, el confinamiento de la población de Òrrius (Barcelona) por un incendio originado en el patio de una industria que se ha propagado hacia la masa forestal.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan con 15 dotaciones terrestres y 5 aéreas en la zona, después de que el teléfono de emergencias 112 haya recibido más de 200 llamadas alertando de las llamas.

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Protección Civil ha señalado que es posible que la alerta se reciba en algunas zonas de la vecina Argentona porque el mensaje se tiene que difundir, también, mediante las antenas de este municipio para asegurar que ES-Alert se recibe en todo el núcleo de Òrrius.

Los Bomberos recomiendan a la ciudadanía cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades. EFE

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