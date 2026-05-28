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Un detenido por la muerte a golpes y atropello de un joven en Fuenmayor (La Rioja)

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Logroño, 28 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor este jueves del atropello con un coche y muerte a golpes con un objeto contundente de un joven de 26 años en Fuenmayor (La Rioja) y de la agresión a una mujer, quien se encuentra estable y fuera de peligro, tras ser atendida en el hospital.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el detenido también ha sido trasladado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño tras el suceso para realizar una valoración sanitaria y, después, a las dependencias de la Guardia Civil en Logroño, donde permanece arrestado y aún no ha prestado declaración.

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Los primeros datos indican que el agresor se trasladó desde su domicilio en Viana (Navarra) a Fuenmayor, donde, al parecer, atropelló a la víctima y, después, la golpeó con un objeto contundente, que no se ha precisado.

El suceso ha ocurrido hacia las 0:43 horas de este jueves, cuando un ciudadano informó de una agresión cerca de las piscinas de Fuenmayor, municipio situado a unos 14 kilómetros de Logroño y a unos 23 de Viana, han detallado la Delegación del Gobierno en La Rioja y la Guardia civil en sendas notas.

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Al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizaron en el suelo a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer herida y un niño.

Los agentes prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero, debido a la gravedad de las heridas no se pudo hacer nada por salvar su vida.

La Delegación ha detallado que la mujer agredida fue atendida en el Hospital San Pedro de la capital riojana, donde le han realizado diversas pruebas y se ha constatado que está fuera de peligro.

El hombre fallecido es natural de Portugal y residente en Logroño, aunque pasaba tiempo en Fuenmayor.

El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, ha explicado a EFE que la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de esta institución han asumido la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias de la agresión.

Ha añadido que los agentes recopilan todas las pruebas y toman declaración a los testigos para poder determinar los motivos que han causado este crimen.

La investigación, sobre la que se ha decretado secreto de sumario, determinará si el detenido pudiera ser autor de otros delitos, aparte del homicidio, ha subrayado.

La Guardia Civil ha indicado que no facilitará, por el momento, más información hasta que finalicen las actuaciones policiales y el detenido pase a disposición judicial.

Por su parte, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha explicado a EFE que los datos iniciales indican que el detenido se trasladó en coche desde Viana a este municipio riojano, de unos 3.200 habitantes, y se produjo la agresión.

Los vecinos se han "sorprendido" por el suceso, ocurrido en una zona céntrica del pueblo, junto a las piscinas municipales, ha dicho el alcalde, quien no conoce a la víctima y que, al parecer, llevaba poco tiempo en Fuenmayor.

La Guardia Civil mantiene acordonada toda la zona mientras continúa la investigación. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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