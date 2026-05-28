Denunciado por trucar un patinete para circular a 140 km/h y por no tener el permiso

Barcelona, 28 may (EFE).- La Guardia Urbana de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha denunciado al conductor de un patinete eléctrico por trucarlo para circular a un máximo de 139,4 km/h y por no poseer el permiso para conducirlo, entre otras infracciones.

Además, los agentes de la Guardia Urbana requisaron este patinete eléctrico, según informa este jueves el ayuntamiento de Cornellà de Llobregat en un comunicado.

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El patinete trucado fue detectado circulando a una velocidad superior a la permitida por una patrulla de los Mossos d'Esquadra en la esquina entre la Avenida de la República Argentina y la avenida de Sant Ildefons, hecho que los agentes pusieron en conocimiento de la Guardia Urbana de esta localidad.

El conductor fue denunciado por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, por no tener el seguro y por carecer del certificado de la Dirección General de Tráfico para el mismo. EFE

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