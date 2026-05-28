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Page responde a Sánchez que el país no está "para bromas" y le insta a convocar elecciones

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Toledo, 28 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este jueves sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su petición de adelantar elecciones que "el país está para cualquier cosa menos para bromas", y ha señalado que si Sánchez piensa que lo mejor para España es una mayoría del PSOE, y teniendo en cuenta las "extraordinarias" encuestas del CIS, lo "mejor" sería convocarlas.

En una entrevista en el programa 'Herrera en Cope', García-Page ha señalado que "lo que hay ahora acumulado por la Guardia Civil y la Policía, y que está en parte depositado en los juzgados, es tan ingente, que es una especie de bomba de racimo” y ha agregado que "la estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado en la historia, ha sido nefasta"

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Sobre la respuesta del presidente del Gobierno a su petición de adelanto electoral ha afirmado que "el país está para cualquier cosa menos para bromas" y también ha añadido que "si el presidente del Gobierno piensa que lo mejor para España es una mayoría del PSOE, y habida cuenta de las extraordinarias encuestas del CIS, pues yo creo que lo mejor para España sería convocar".

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad ha manifestado que "hay una grandísima mayoría que piensa en el PSOE cosas muy parecidas" a las que él expresa.

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Y ha reflexionado: "si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano, se equivoca. Hay muchísima gente, no solo muy honrada, muy trabajadora, mucha gente joven con muchas ganas, mucha gente que sabe que finalmente van a llegar momentos difíciles, pero que algunos, muchos, nos estamos cuidando de que este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia, que comenzó en España con la democracia, con Felipe González, con Alfonso Guerra, ese espacio tan importante lo estamos intentando preservar".

También ha dicho que sería "un mal servicio" al partido "hacer que los ciudadanos la primera ocasión que tengan para pronunciarse ,y lo van a hacer en clave nacional porque la situación no admite otro debate, sea en el rostro de alcaldes, de concejales, de candidatos, de las autonomías, de todos aquellos que, en realidad, no participan de las decisiones de la Moncloa".

Al respecto, ha calificado como "notablemente injusto" que se "utilice" a "todos" los responsables públicos del PSOE como "muro de contención". EFE

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