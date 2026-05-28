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Planas apuesta por "mantener el rumbo" de España y priorizar los intereses del país

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Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apostado este jueves por "mantener el rumbo de España" pensando en los "intereses" del país, frente a los del Partido Popular.

Planas ha hecho esta reflexión en declaraciones al ser preguntado sobre la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa en la que Audiencia Nacional investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

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Sobre este asunto, el ministro ha insistido en pedir respeto por el funcionamiento de la justicia, por considerarlo "el ABC del funcionamiento democrático" de los partidos, así como por la "presunción de inocencia" de las personas implicadas en los procesos judiciales.

Planas, que ha asistido a un desayuno informativo protagonizado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dicho que "hay un problema" y es que "el calendario interno del Partido Popular no coincide con el calendario de España".

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Y este último tiene que ver, ha apuntado, con el crecimiento económico del país, un 2,4 por ciento este año, y con los datos de empleo, con más de 22 millones de afiliados y la cifra de paro más baja desde el año 2008. "Todo eso, evidentemente, pues nos hace ir hacia adelante", ha afirmado.

Frente al "ruido" político, Luis Planas ha incidido en que el objetivo es "mantener el rumbo" del país y de España y "pensar en los intereses" del país y no en los del Partido Popular.

"Comprendo que hay mucha gente que quiere elevar los decibelios del debate y de la situación política" ha comentado el ministro, para a continuación contrastar la gestión del Gobierno frente a una derecha que pretende, según ha dicho, quitar la universalidad de la sanidad, entre otras cosas.

"Esto es lo que está en juego realmente, más allá del ruido, en este momento y en este país. Por tanto, esa es la situación y cada uno que juzgue", ha concluido. EFE

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