Illa sobre el caso Leire: "Sé distinguir lo que es casualidad de lo que no lo es"

Barcelona, 28 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho este jueves que "respeta" a la Justicia, aunque no es "ingenuo": "Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es", ha señalado.

Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo catalán el día después de que el juez Santiago Pedraz, que comenzó a investigar en secreto en diciembre el caso Leire, destapara una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

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En la inauguración del II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, llevado a cabo en el Hotel Grand Marina, en un contexto en el que también se conoció hace unos días la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, Illa ha señalado: "Creo en la dignidad, aunque sea difícil; en la Justicia, aunque cueste; en la gente, aunque en determinados momentos muchos todavía miren hacia otro lado".

El president y primer secretario del PSC ha reivindicado que la "fuerza" de los socialistas no deriva de que estén ahora al frente de instituciones como el Ejecutivo central o el Govern catalán, sino de unas "convicciones" y unos "valores" que cultivan desde hace 140 años. EFE

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