El exnúmero dos de Interior niega haber ordenado una investigación sobre Bárcenas

Madrid, 28 may (EFE).- El que fuera secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, ha negado en el juicio del caso Kitchen haber ordenado una investigación sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. "No, jamás", ha afirmado.

Martínez, que fuera número dos de Interior entre 2013 y 2016 con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, está contestando únicamente a las preguntas de su letrado, Pedro Colina, y las que pueda formularle la Sala, lo que ha suscitado que la Fiscalía pida la reproducción de las declaraciones que prestó en instrucción, algo que todavía no ha resuelto el tribunal.

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La Audiencia Nacional encara este jueves la recta final de esta vista oral en la que se enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015 y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP, cuando se investigaban los casos Gürtel y la caja B.

Tras la declaración de Francisco Martínez está previsto que declare también este jueves Fernández Díaz, ambos enfrentan peticiones de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía. EFE

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