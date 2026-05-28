Un británico muere tras ser golpeado en una reyerta en el sur de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).- Un hombre británico de 37 años ha muerto en la madrugada de este jueves tras recibir un golpe durante una reyerta ocurrida en la zona de ocio de Las Verónicas, en Playa de las Américas (Tenerife), por la que ha sido detenido otro ciudadano británico de 23 años como presunto autor de los hechos.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar sobre la 1:30 de la noche y en la zona se personaron agentes del cuerpo y recursos de emergencia, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

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Al parecer, durante la discusión, uno de los implicados le tira un vaso de cristal al otro, tras lo cual el presunto autor de los hechos le propina dos golpes que dejan a la víctima en estado de inconsciencia.

Pese a practicarle maniobras de reanimación avanzadas, los recursos desplazados solo pudieron certificar la muerte.

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El personal de seguridad del local en el que sucedieron los hechos, ubicado en el centro comercial Las Verónicas, retuvo al presunto autor hasta la llegada de los agentes. EFE