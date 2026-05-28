Torres pide a la Justicia igualdad y denuncia un "show",aunque respeta las investigaciones

Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le ha pedido hoy a la Justicia respeto por la “igualdad” y, aunque ha manifestado no quitarle importancia a las investigaciones en curso, ha lamentado “el show” al que a veces asiste la opinión pública sobre determinados sumarios.

Torres ha hecho estas afirmaciones este jueves -en un desayuno informativo- sin aludir expresamente al sumario de la Audiencia Nacional que llevó ayer a la UCO a entrar en el PSOE, o al caso Zapatero, aunque sí “al juez Peinado”.

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De un modo genérico, y en ese contexto, se ha quejado de la politización de la Justicia y de la judicialización de la política, y ha puesto como ejemplo que la oposición pone condenas ante el embrión de investigaciones judiciales.

Además, ha señalado que “estamos ante un show”, porque se conoce en algunos medios de comunicación lo que va a ocurrir con investigaciones secretas antes de que ocurra, y ha pedido respeto a principios como el de igualdad ante la justicia o la presunción de inocencia.

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Sobre la entrada de la UCO en Ferraz ha señalado que “el juez ha pedido información, se le ha facilitado lo pedido y desde el PSOE ha habido colaboración”, y ha añadido que el auto del juez “es una descripción, no es una sentencia, es un auto de investigación, no un fallo, para eso está la presunción de inocencia, tiene que haber un procedimiento probatorio”.

En ocasiones “da la sensación de que ya sabes lo que va a pasar”, ha lamentado, alertando del riesgo de “quiebra de la igualdad ante la justicia”.

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“Le pido a la justicia honestidad y honradez", ha expresado, antes de defender la presunción de inocencia del expresidente Zapatero ante los indicios aparecidos contra él: “Conozco al presidente Zapatero y confío en que va a ser capaz de demostrar su inocencia. Dejemos que el tiempo avance”.

Torres si ha hecho una denuncia expresa de “lawfare” contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez: “El lawfare existe”, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó “en evidencia al juez Peinado” cuando intentó elevar la causa contra el ministro Félix Bolaños.

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Y además, respecto a sí mismo, se ha quejado de que “estoy sometido a una campaña” calumniosa “para cansarme y que me haga a un lado, atacando mi honor”.

Además, el ministro ha retado al líder popular, Alberto Núñez Feijoo, a presentar una moción de censura en lugar de pedir adelanto electoral: "El PP no tiene ninguna legitimidad para exigir” la convocatoria de elecciones ante la emergencia de investigaciones judiciales que puedan afectar al PSOE.

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“En el verano de 2018 el PP fue condenado por la Audiencia Nacional por financiación ilegal, y Rajoy no convocó elecciones, dejó de estar en el Gobierno porque hubo una moción de censura. El adelanto de las elecciones es competencia del presidente. Y luego, la otra herramienta, es la moción de censura. Si lo que queremos es un cambio de Gobierno, pues esta es la herramienta”, ha señalado también.

En otro orden de cosas, Torres se ha quejado del presidente canario, Fernando Clavijo, en relación con el asunto del barco con personas contagiadas por hantavirus y su atraque en Canarias.

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Así, ha señalado que pretender por parte del presidente canario que el barco no atracara "fue un error" y debería reconocerlo, además de que en ningún caso se impuso nada a Canarias desde el ejecutivo central, sino que se trató siempre de acuerdos. EFE