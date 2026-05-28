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Thierry Rendall confirma su salida del Valencia: “Siento que mi ciclo ha llegado a su fin”

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Valencia, 28 may (EFE).- El lateral derecho portugués Thierry Rendall, que acaba este verano su vinculación con el Valencia, confirmó que no renovará con la entidad después de siete años como valencianista y apuntó: “Siento que mi ciclo ha llegado a su fin”.

“Ha sido una temporada muy complicada. Esta temporada nunca me he sentido cómodo físicamente. En abril, acabé lesionándome contra el Mallorca. Fui a un fisioterapeuta fuera de Valencia para estar disponible para los últimos partidos. Quería terminar este ciclo en el Valencia jugando”, explicó en una entrevista en Flashscore.

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Thierry explicó que le costó coger el ritmo de juego después de volver de su grave lesión de rodilla: “Volvía de una grave lesión de ligamento cruzado y lo hablé con el entrenador. No tuve tiempo de adaptarme. Normalmente, cuando vuelves de estas lesiones, tienes minutos. Salí en dos partidos y fui titular en el tercero. Luego cogí ritmo, me sentí con más confianza y no tenía dolor en la rodilla, pero justo cuando me sentía bien tuve una lesión en los isquiotibiales”.

Más allá de esta última temporada, el defensa hizo balance de su etapa en el Valencia: “No ha sido fácil. Estar en un club tan grande, con tantas exigencias, no es fácil. El Valencia es un club muy grande en España y está pasando por un periodo de inestabilidad, siempre con caras y entrenadores nuevos. No es fácil tener una regularidad así”.

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“Creo que mi mejor momento fue el año con (el hoy entrenador del Getafe, José) Bordalás y luego con (Gennaro) Gattuso la temporada siguiente, cuando me sentí muy bien y querido por la afición, pero siempre etiquetado como jugador de cristal. Siempre intenté darlo todo por el club”, añadió.

Además, expresó que vivir y jugar en Valencia es "una de las mejores experiencias que hay" porque "la ciudad es increíble" y, aunque "la afición es muy exigente", en la calle "te tratan muy bien".

"Sólo tengo recuerdos positivos de mis años en Valencia”, resumió.

En cuanto al apartado colectivo, el lateral portugués opinó que, pese acabar la temporada luchando en la última jornada por la clasificación a la Liga Conferencia, ha sido “una mala campaña como equipo” y aseguró que no establecer un objetivo claro fue el error del equipo “desde el principio”.

“No teníamos las cosas bien planteadas. Hubo cierta inversión por parte del club, pero nunca decidimos realmente lo que queríamos para esta temporada. Queríamos sumar el mayor número de puntos posible, llegar lo más arriba posible en la Liga, pero no teníamos un objetivo claro. En un club tan grande como el Valencia, creo que es algo que deberíamos habernos marcado”, opinó.

Rendall consideró que el Valencia "es un club muy inestable" y que "hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva", lo que, al final, "es perjudicial".

"Creo que la culpa también es nuestra, los jugadores son los que pueden cambiar algo y nosotros no”, agregó. EFE

plm sm/cmm

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