Espana agencias

Chile pretende jugar a un "alto nivel" en exámenes con Portugal y República del Congo

Guardar
Google icon

Santiago de Chile, 29 may (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, destacó este viernes la oportunidad de jugar a un "alto nivel" los partidos amistosos con dos selecciones que jugarán el Mundial de 2026: Portugal y República Democrática del Congo, los días 6 y 9 de junio.

"Estos partidos son durísimos porque son selecciones que van a jugar el Mundial, pero la única manera de poder volver a competir a alto nivel en competencias oficiales es jugar este tipo de partidos", dijo Córdova en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

La selección chilena será visitante en ambos encuentros.

Viajará este domingo a Europa para enfrentar a Portugal en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras, cerca de Lisboa, y tres días después se medirá con los congoleños en el Estadio Municipal La Línea de la Concepción, en la ciudad española de Cádiz.

PUBLICIDAD

Con estos dos partidos, Chile habrá completado cuatro exámenes con selecciones que jugarán el Mundial. En marzo pasado se midió con Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Para el técnico de La Roja, que no se clasificó a la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, estos encuentros servirán "para que los jugadores se vayan acostumbrando a otras velocidades y a espacios más reducidos".

Córdova se refirió especialmente a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, quien se alista para jugar su último Mundial.

"Es candidato a ganarlo, porque tiene grandes jugadores, mañana algunos jugarán la final de Champions por lo que sabemos que será un partido muy difícil", dijo sobre el conjunto que dirige el español Roberto Martínez.

Chile se encuentra en un proceso de renovación tras finalizar las eliminatorias sudamericanas en la décima y última posición, en septiembre de 2025, y prepara un grupo de jugadores que sean elegibles para las clasificatorias al Mundial de 2030 y la Copa América del 2028.

Córdova citó a 26 jugadores y las grandes novedades son el llamado del suizo-chileno, Nils Reichmuth, del FC Thun de la Superliga suiza, y el regreso del guardameta de Argentinos Juniors, Brayan Cortés, que había perdido la titularidad.

"Hay un seguimiento de muchos arqueros, y ahí Brayan está pasando por un buen momento en Argentina, así es que decidimos que era prudente volver a llamarlo", dijo.

El entrenador también explicó la ausencia del volante Erick Pulgar, del brasileño Flamengo, quien alegó "razones personales" para no ser citado.

"Nosotros sí queremos que esté y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar. Para eso no tengo la respuesta, pero sin duda que es un jugador importante y nos hubiese encantado que hubiese estado", comentó.

Los convocados son:

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea-GBR), Thomas Gillier (Montreal-USA) y Brayan Cortés (Argentinos Juniors-ARG).

Defensas: Francisco Sierralta (Auxerre-FRA), Iván Román (Atlético Mineiro-BRA) Guillermo Maripán (Torino-ITA), Igor Lichnovsky (Karagümruk-TUR), Gabriel Suazo (Sevilla-ESP), Diego Ulloa (Colo Colo), Felipe Faúndez (O’Higgins) y Francisco Salinas (Coquimbo Unido).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León, MEX), Vicente Pizarro (Rosario Central-ARG), Felipe Loyola (Pisa-ITA), Matías Sepúlveda (Lanús-ARG), Lautaro Millán (Independiente-ARG), Nils Reichmuth (Thun-SUI), Ignacio Saavedra (Rubin Kazán-RUS), Agustín Arce (Universidad de Chile) y Víctor Méndez (Colo Colo).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Independiente-ARG), Darío Osorio (FC Midtjylland-DIN) Gonzalo Tapia (Sao Paulo-BRA), Iván Morales (Argentinos Juniors-ARG), Lucas Cepeda (Elche-ESP) y Clemente Montes (Universidad Católica). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zverev mantiene el rumbo a octavos

Infobae

Djokovic, el último campeón

Infobae

El Gran Canaria pide perdón por el descenso: No hemos estado a la altura de este club

Infobae

River Plate ficha a otro campeón mundial: Nicolás Otamendi

Infobae

Ibon Navarro: Cerramos una temporada complicada que habrá que analizar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros