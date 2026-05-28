Espana agencias

Sonia Bermúdez: "Alexia se despide del Barcelona en el momento justo, desde la cima"

Guardar
Google icon

Las Rozas (Madrid), 28 may (EFE).- Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina de fútbol, habló este jueves acerca de la salida del Barcelona de la internacional Alexia Putellas, de quien dijo que se despide del conjunto azulgrana "en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta".

"Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos. Y no es casualidad que su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de elite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas", añadió la entrenadora durante la rueda de prensa ofrecida tras anunciar la convocatoria para los próximos duelos de clasificación para el Mundial 2027.

PUBLICIDAD

Bermúdez comentó que hablar de Alexia Putellas es hacerlo "de una futbolista que no sólo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial". Por ello, agregó, "su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alexia se va habiendo dado todo, con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja, el de no conformarse nunca".

Asimismo opinó que "lo más importante" no se queda en los trofeos sino que "su influencia sigue en cada niña y en cada niño".

PUBLICIDAD

"Yo creo que va a hacer creer al resto de jugadoras y de futbolistas que pueden llegar a lo que consideren. Alexia no se va. Nos deja en España una forma única de entender el fútbol. Y la leyenda continúa con la camiseta de la selección española. Es única y creo que es una grandísima leyenda. Lo bueno es que podemos seguir disfrutando de ella. El lunes está con nosotros y seguro que nos ayudará a intentar ganar en Inglaterra", expresó.

Bermúdez no quiso valorar la decisión "personal" de salir del Barça y únicamente apuntó que "cada futbolista se ha ganado el privilegio, el derecho de elegir dónde jugar". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cómic feminista de Maitena: "No hay que dejarse amedrentar por estos machirulos"

Infobae

Seis años del ingreso mínimo vital, una ayuda que llega a 846.454 hogares vulnerables

Infobae

Defensa inicia un expediente para extraer el buque Ivy, hundido en la ría de Vigo en 1976

Infobae

El PP no ve "urgencia" en hablar con Vox, los acuerdos deben abordarse "sin nerviosismo"

Infobae

El Guggenheim rinde homenaje a Jasper Johns, célebre figura mundial del arte contemporáneo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

La Justicia declara nulo el despido de un mozo de almacén poco después de iniciar su baja médica: la empresa alegó que fue por bajo rendimiento

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista