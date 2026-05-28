Saiz aboga por dejar trabajar a la Justicia y destaca el plan anticorrupción sobre la mesa

Málaga, 28 may (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado, al ser preguntada por el caso Leire, que "hay que dejar trabajar a la Justicia con respeto y colaboración" y recuerda que hay en la mesa un plan de lucha contra la corrupción.

Así se ha pronunciado al ser preguntada en Málaga por los periodistas por la afirmación de la UCO de que el PSOE habría montado una cloaca para arremeter contra jueces, fiscales y periodistas; por la imputación de la gerente del PSOE y si creía que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debía asumir responsabilidades.

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Ante la investigación del juez Pedraz de una trama para desbaratar procedimientos que afectan al PSOE y la imputación a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Saiz ha resaltado la importancia de la colaboración con la Justicia, que asegura que es lo que hacen el PSOE y el Gobierno, con "tolerancia cero con la corrupción", y cree que "son tiempos en que le toca trabajar a la Justicia".

Ha añadido que "el Gobierno ha puesto encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción con medidas concretas" y que "es muy consciente de que la ciudadanía se desafecta, se aleja de la política".

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En este sentido, ha incidido en "la importancia de la política para dar respuesta a los desafíos de la gente" y en que "hay encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción con medidas muy concretas", ante lo que se pregunta "cual es la respuesta del principal partido de la oposición a ese poner encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción".

"Es tiempo de colaborar con la Justicia" y de respetar su trabajo, ha asegurado, además de señalar que ello "no es un eslogan vacío, es una realidad", declaraciones efectuadas tras reunirse con entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex). EFE

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