El PP asegura que el acuerdo de gobierno con Vox en Castilla y León "ya está muy próximo"

Valladolid, 28 may (EFE).- El portavoz de la Junta de Castilla y León e integrante del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado este jueves que el acuerdo de gobernabilidad con Vox "ya está muy próximo", aunque no ha concretado cuándo será firmado ni cuándo se plantea la sesión de investidura en las Cortes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por la marcha de las conversaciones, Carriedo ha insistido en que se trata de un documento con "contenido amplio y detallado", por lo que ha sido necesario "más dedicación, tiempo y esfuerzo". EFE

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