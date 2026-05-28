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Miras nombra en Murcia nuevos consejeros de Agricultura y Salud para último año de mandato

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Murcia, 28 may (EFE).- La gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, y el de la entidad de saneamiento y depuración Esamur, Joaquín Buendía, que fue alcalde de Alcantarilla entre 2015 y 2025, han sido nombrados este jueves consejeros de Salud y de Agricultura, Ganadería y Agua, respectivamente.

En una comparecencia ante los periodistas, sin preguntas, el día en que se cumplen tres años de las elecciones del 28 de mayo de 2023, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado la remodelación de su gabinete, que mantiene el número de consejerías y renueva la portavocía, entre otros cambios.

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Según ha subrayado, la remodelación busca reforzar la gestión en ámbitos esenciales como la sanidad y el sector primario, y afrontar los retos de la región en el último año de su mandato antes de volver a las urnas. "En la recta final de la legislatura no basta con administrar el presente, sino acelerar el futuro", ha afirmado.

Ha adelantado que la hasta ahora consejera de empresa, Marisa López, será la nueva portavoz del Ejecutivo y asumirá las competencias en economía, hacienda, fondos europeos y transformación digital, mientras que quien ocupaba esa cartera, Luis Alberto Marín, será el nuevo titular de empresa, empleo y economía social.

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López Miras ha agradecido a Juan José Pedreño y a Sara Rubira su trabajo estos tres años al frente de Salud y de Agricultura, respectivamente, y no ha hecho alusión alguna a la crisis generada en sanidad por la detención de once personas, entre ellos médicos y funcionarios, por el presunto fraude en la compra de prótesis sanitarias destapado en el Servicio Murciano de Salud.

Se ha comprometido a seguir gobernando el año que resta de mandato "desde la responsabilidad y con una firme apuesta por los servicios públicos modernos y eficaces, por una Murcia de más oportunidades para todos", y ha dicho que su equipo "no es ajeno a las preocupaciones de los ciudadanos y es un gobierno que pisa la calle".

Ha añadido, para justificar los cambios en su gabinete, que "gobernar es anticiparse, entender que la sociedad cambia y los gobiernos tienen la responsabilidad de renovarse para estar a la altura y convertir en prioridades las reivindicaciones ciudadanas".

El nuevo Gobierno de Fernando López Miras tomará posesión el sábado en el Palacio de San Esteban, sede de la presidencia autonómica. EFE

(foto)

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EFE

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