El Congreso avala la reforma el copago farmacéutico con nuevos tramos y topes mensuales

Madrid, 28 may (EFE).- El Congreso de los Diputados ha convalidado la reforma del sistema de copago farmacéutico para hacerlo más proporcional a los ingresos y que introduce cuatro nuevos tramos de aportación de rentas medias y bajas y topes mensuales progresivos en la población activa para favorecer a los que menos ganan y a los polimedicados.

Por 164 a favor , 33 en contra de Vox, y 149 abstenciones del PP y Junts, y ERC el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 12 de mayo y publicado en el BOE un día después, ha sido avalado por el Congreso, donde lo ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García.

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Antes de la reforma, los tramos de renta para el copago, que han permanecido invariables desde 2012, eran tres: rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40 %; las de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60 %.

El nuevo modelo eleva el número de tramos hasta un total de seis para beneficiar a las rentas medias y bajas, pero sin incrementar ninguna de las aportaciones.

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Además, introduce por primera vez máximos mensuales en las rentas inferiores a los 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, para mitigar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados.

Los tramos y aportaciones para población activa del nuevo modelo, que se irá aplicando de forma progresiva ya que se tendrán que actualizar los sistemas de información con los datos fiscales consolidados, son los siguientes:

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- Hasta 9.000 euros y de 9.000 a 17.999 euros, que tendrán que contribuir con el 40 % hasta un máximo de 8,23 euros y 18,52 euros mensuales, respectivamente.

- Las rentas de 18.000 a 34.999 euros y las de 35.000 a 59.999 euros, en cuyo caso pagarán el 45 %, pero las primeras no superarán los 61,75 euros, mientras que para las segundas no hay tope.

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- Un quinto tramo, el de 60.000 a 99.999 euros, abonará el 50 % de su medicación, sin tope mensual, al igual que el siguiente tramo.

- El sexto tendrá que pagar el 60 %.

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De esta forma, según la ministra, una persona activa que tenga un tratamiento crónico, que necesite varios tratamientos simultáneos, que tenga una renta menor de 9.000 euros podrá ahorrar 500 euros al año y a una con una de 22.000, 460.

La reforma, según García, también mejora la protección de los pensionistas y corrige algunas distorsiones generadas en el propio sistema, de tal forma que se puede garantizar a quienes perciben complementos a mínimos mantengan automáticamente la exención farmacéutica.

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La reforma establece cuatro tramos en los pensionistas: el de menos de 18.000, de 18.000 a 59.999 y de 60.000 a 99.999, que se sufragarán el 10 % de la medicación, hasta un tope mensual de 8,23 euros, 13,37 euros y 18,52 euros, respectivamente.

Los que tengan pensiones superiores a los 100.000 euros, el porcentaje de copago se mantiene en el 60 % hasta un máximo de 61,75 euros al mes.

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Antes, los pensionistas compartían los mismos tramos que los activos, con un 10 % de copago, aunque en su caso, con topes mensuales de 8,27, 18,52 y 61,75 euros en cada horquilla, respectivamente. EFE