Rufián exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso: "El silencio le servía a Rajoy"

Madrid, 28 may (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones en el Parlamento al respecto de las investigaciones policiales que afectan al PSOE, porque, a su parecer, el "silencio le servía a (Mariano) Rajoy" y la derecha.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Rufián ha opinado que, más allá de un posible "golpismo judicial" con "muchas ganas" en contra del Ejecutivo, convendría que el PSOE tuviera la "casa limpia" para no tener que dar "excusas".

PUBLICIDAD

A ojos del portavoz de ERC, la ciudadanía "pasa" de la izquierda y está "terriblemente decepcionada", pero lo que "salva" al Gobierno es que la "alternativa es infinitamente peor", ha dicho en referencia a un hipotético Ejecutivo de PP y Vox.

"No podemos seguir dando vergüenza", ha afirmado Rufián tras insistir en que "lo que importa" es lo que haga el propio espacio político de la izquierda y, en su opinión, no solamente decir que en la oposición "son peores".

PUBLICIDAD

Ha añadido que personalmente no puede estar "desmotivado", porque ha tenido en el pasado trabajos "infinitamente peores" que el de diputado y, ahora, tiene el "honor de representar a mucha gente". EFE