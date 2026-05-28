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El Congreso aprueba el nuevo copago farmacéutico: medicamentos más baratos y un límite de gasto para los españoles

El nuevo sistema de prestación farmacéutica reduce el porcentaje de copago y establece un techo de gasto para los españoles que cobran menos de 35.000 euros

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La ministra de Sanidad, Mónica García, habla ante el Congreso de los Diputados sobre el nuevo sistema de prestación farmacéutica. (Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, habla ante el Congreso de los Diputados sobre el nuevo sistema de prestación farmacéutica. (Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 11/2026, que modifica el sistema de copago farmacéutico. Con 164 votos a favor, 33 en contra y 149 abstenciones, la Cámara Baja ha aprobado el proyecto del Ministerio de Sanidad, que rebajará el porcentaje que pagan los españoles por sus medicamentos.

El Real Decreto-ley aprobado este jueves tiene como objetivo reducir la carga económica que enfrentan las personas de clase media que padecen enfermedades crónicas o necesitan tratamientos que, pese a estar financiados, tienen un alto precio. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el impacto positivo que tendrá la iniciativa “en algo tan elemental como impedir que alguien tenga que dejar su fármaco, su medicamento y su tratamiento por motivos económicos”.

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“Determinados pacientes están teniendo dificultades reales para mantener correctamente sus tratamientos farmacológicos”, ha aseverado la ministra. Con este nuevo real decreto-ley, se les pedirá que paguen menos porcentaje de sus medicamentos y se impondrá un gasto máximo al mes, para que no paguen más de 61,75 euros en farmacia. “Esta medida ahorra dinero a los pacientes, pero también le ahorra dinero al Sistema Nacional de Salud, a las administraciones y a las instituciones sanitarias, porque favorece la capacidad preventiva y la capacidad asistencial del sistema”, ha asegurado.

Así queda el nuevo copago farmacéutico

Tabla que muestra los cambios en el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
El Consejo de Ministros ha modificado el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. (Infobae España)

El nuevo sistema cambia de tres a seis los tramos de renta contemplados en la prestación farmacéutica ambulatoria para adaptarse mejor a la realidad económica de los españoles. Antes, todos los ciudadanos que cobraban menos de 100.000 euros pagaban el 50% del precio de sus medicamentos en farmacia. La nueva organización introduce tres nuevos tramos intermedios, de 18.000 a 34.999 euros anuales y de 35.000 a 59.999 euros anuales, que pasarán a pagar un 45% de sus medicamentos; y de 60.000 a 100.000, que mantiene el mismo porcentaje de copago.

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La reforma, además, establece un techo de gasto mensual en farmacia, hasta ahora solo disponible para la población jubilada. Aquellos que cobren menos de 9.000 euros solo llegarán a gastarse 8,23 euros al mes en la farmacia, mientras que los que cobren menos de 18.000 euros tendrán un límite de 18,52 euros. El límite máximo mensual alcanza también a los españoles que cobran menos de 35.000 euros, que solo llegarán a gastarse 61,75 euros al mes en la farmacia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley que limitará el precio de los medicamentos para los ciudadanos españoles con mayores dificultades económicas.

Para aquellos que cobran más de 60.000 euros, el copago de medicamentos se mantiene en el 50% previsto anteriormente. Aquellos con rentas superiores a 100.000 euros también mantienen su nivel de copago (60%). Ninguno de estos tres últimos tramos de renta tiene un límite máximo mensual de gasto.

El real decreto-ley también introduce cambios para la población jubilada, donde se pasa de tres a cuatro tramos de renta. Los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales seguirán pagando el 10 % de sus medicamentos, igual que quienes cobren menos de 60.000 euros y menos de 100.000 euros al año. Los que superen los 100.000 euros anuales mantendrán un copago del 60 %. En cuanto a los límites mensuales, el nuevo esquema fija un máximo de 8,23 euros para rentas inferiores a 18.000 euros; de 13,37 euros para el tramo entre 18.000 y 59.999; de 18,52 euros para quienes estén entre 60.000 y 99.999; y de 61,75 euros para quienes superen los 100.000 euros.

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