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El ministerio aprueba ayudas de 9 millones para impulsar las agrupaciones industriales

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Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves que han aprobado unas ayudas de 9 millones de euros para impulsar las agrupaciones industriales, los clústeres, en España.

En la inauguración del XIII Encuentro de la patronal de componentes de automoción Sernauto, que se celebra en Madrid, Hereu ha destacado que hay "que poner todos los medios" en un "entorno muy complejo" y que están trabajando en ellos, por ejemplo, con líneas ICO.

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Hereu ha destacado que en este complejo entorno, "vamos a ganar todas las partidas y que "estamos jugando bien" porque se juega juntos y "en equipo".

En este sentido, ha incidido en que el Plan Auto 2030 es una muestra de esta cooperación porque fue el fruto del trabajo entre los equipos del ministerio y los de las patronales de la automoción -Anfac, Faconauto y Sernauto-, lo que permitió que se presentara como un "plan de país".

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"Este es el gran mensaje a Europa, porque Europa necesita tener un plan Europa sobre la automoción, que no es el plan de los gobiernos solo, es el plan con la industria, desde la industria", ha insistido.

El ministro ha señalado que el programa de ayudas Auto + "ya tiene efectos" incluso sin estar aprobado, ya que, se encuentra en "proceso de tramitación" y ha añadido que "pronto tendremos el plan Auto +".

El ministro también ha destacado que "necesitamos más y mejor Europa", que tiene que concretar cómo afrontar "la autonomía estratégica, la seguridad y la resiliencia".

"Europa tiene que tomar grandes decisiones" para potenciar la industria, en un momento que la regulación para ello está siendo debatida, según ha señalado Hereu.

El ministro ha apuntado que la posición de España es defender que se desarrollen cadenas de valor en el continente, que se maximice el uso del talento y ha defendido que las alianzas -'joint ventures'- les parece el "mejor modelo" para las inversiones. EFE

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