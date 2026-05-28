Pedro Martínez: “Ahora estamos sufriendo, pero vamos a sufrir todos juntos”

Valencia, 28 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, lanzó un mensaje hacia la afición ‘taronja’ y pidió “no caer en el desanimo” después de la derrota en la Final a Cuatro de la Euroliga y tras haber sufrido tres derrotas en los últimos cinco partidos de la ACB.

“Lo normal es que, cuando subes tanto, tengas que bajar para probablemente volver a subir. Pero ante la dificultad, lo que tenemos que hacer es apretar los dientes. No podemos caer en el desánimo porque estos jugadores nos han llevado a momentos muy buenos y ahora estamos sufriendo, pero vamos a sufrir todos juntos”, explicó Martínez este jueves en la rueda de prensa previa al partido de este viernes ante Dreamland Gran Canaria.

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Sobre el partido ante los canarios, que se juegan la permanencia en la liga y donde Martínez estuvo diez temporadas como entrenador, el catalán reconoció que le gustaría que “no bajara”.

“Me gustaría que Gran Canaria no bajara, pero que no ganen. He estado muchísimas temporadas allí, pero no depende de mí. Es un deseo. Nosotros vamos a hacer lo máximo para ganar porque nos interesa”, explicó.

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El Valencia Basket necesita el triunfo para mantener sus opciones de terminar segundo la fase regular, algo que valoró el técnico ‘taronja’.

“Le doy valor, pero no es lo mismo quedar segundo que quinto. Creo que lo que habíamos conseguido durante el año y no pagar mucho peaje lo hemos notado en algunos partidos que hemos perdido. No es una posición cómoda, pero vamos a ir partido a partido”, aseveró.

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Martínez se mostró molesto con el calendario y el hecho de jugar el domingo ante el Barcelona un partido aplazado y poder comenzar el martes el ‘play off’: “Soy un poco crítico con que la ACB no haya tenido mayor sensibilidad de empezar un poco más tarde el ‘play off’. O no han tenido la sensibilidad o no han podido hacerlo, pero es lo que hay, no es una queja”. EFE

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