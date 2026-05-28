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Nutrición y salud mental, una combinación indivisible en el deporte de alta competición

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Madrid, 28 may (EFE).- La preparación de un deportista para la alta competición debe ser integral con dos pilares básicos que son la nutrición y la salud mental, una combinación indivisible para conseguir el bienestar de los profesionales y contribuir al éxito.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves varios expertos en la jornada "Nutrición, bienestar y deporte: El equilibrio que marca la diferencia en alta competición", organizada por EFE en colaboración con Interporc.

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El médico especializado en endocrinología, nutrición y medicina deportiva, Antonio Escribano, el psicólogo deportivo Pablo del Río y el atleta Chema Martínez han conversado cada uno desde su perspectiva.

Así, Escribano ha incidido en que ingerir alimentos es como introducir "un transatlántico de moléculas" y si éstas no funcionan el organismo no puede hacerlo de forma correcta, incluido el cerebro.

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Ha insistido en que la nutrición son alimentos "no pastillas".

"Donde se ponga el alimento no se pone ninguna pastilla, la gente se sugestiona con el glamour de una pastilla", señala Escribano, quien ha destacado la importancia para los deportistas de los hidratos de carbono y ha incidido en que cada persona necesita su "partitura nutricional".

Asimismo, ha incidido en que, a veces, la "ortodoxia nutricional" lo que hace "es complicar la vida a la gente" y "convirtiendo la nutrición en un suplicio no se consigue nada".

Chema Martínez ha asegurado que su alimentación en los días de competición no difiere de la de los días de entrenamiento.

En la dieta de Martínez no faltan los hidratos de carbono -arroz y pasta- la fruta, la proteína a través de los huevos, en ensaladas y ha indicado que el jamón también lo incorpora en su nutrición.

Por otra parte, a juicio del atleta, lo que diferencia a un deportista de un campeón es la capacidad mental para afrontar la competición.

"La nutrición es clave, la parte mental es clave, no puedes separarlo, si quieres ser deportista de alto nivel tienes que cuidar todo", ha considerado Martínez.

En este sentido, el psicólogo Pablo del Río ha señalado que hay que ver al deportista en su conjunto, y que tan importante es la nutrición, como su salud mental y ha asegurado que en ocasiones ha tenido que hablar con los nutricionistas para recordarles que cuando trabajan en la preparación de deportistas no se olviden de que estos son personas.

Ha destacado que antes la psicología del deporte estaba "demonizada" y que a algunos deportistas les costaba reconocer que iban al psicólogo algo que ya ha cambiado.

Asimismo, ha remarcado la amenaza que supone para la salud mental del deportista las anticipaciones negativas, es decir, pensar y analizar las situaciones negativas sin que hayan pasado, y también el pensar en no perder en lugar de en ganar.

"Hay deportistas que entrenan para no perder, es un enfoque distorsionado, porque no es lo mismo entrenar para no perder que para ganar", ha dicho el psicólogo. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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